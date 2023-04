Plus de 450 travailleurs d'Hydro-Québec venus de toutes les régions sont mobilisés dans les rues de Montréal pour rebrancher au plus vite les foyers privés de courant. Une mobilisation qui exigeait dès le départ de pallier un sous-effectif pour couvrir la métropole.

Des dizaines de postes vacants

En 2017, il y avait 120 monteurs de lignes d'Hydro-Québec employés sur l'île de Montréal, ce qui correspond au nombre requis de travailleurs pour le territoire. Selon nos sources, en date du 6 mars 2023, ils n'étaient plus que 82 et une vingtaine d'entre eux étaient assignés à d'autres emplois, en congé de maladie ou ne travaillaient qu'une semaine sur deux.

Nous avons 29 équipes actuellement , assure un chef d'équipe qui n'a pas l'autorisation de son employeur pour s'exprimer publiquement. Une équipe est formée de deux monteurs de lignes, ce qui signifie environ 60 travailleurs sur le terrain.

« Tous nos monteurs d’expérience vont en région. » — Une citation de Un chef d'équipe

Ils fuient en région lors de chaque opportunité d’affichage , explique une autre source.

D'après les témoignages que nous avons recueillis, le travail à Montréal serait plus difficile et pénible qu'ailleurs, à cause de la densité urbaine, des difficultés de circulation et de la complexité du réseau local de distribution d'électricité.

Les équipes d'Hydro-Québec sont déployées dans les secteurs de la métropole touchés par les nombreuses pannes d'électricité. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La société d'État n'a pas été en mesure d’élaborer au sujet des causes qui expliquent le départ de ces travailleurs.

« Pas un enjeu important », dit Hydro-Québec

La porte-parole d'Hydro-Québec Caroline Desrosiers affirme que c'est une cinquantaine d'équipes de monteurs de lignes qui est nécessaire, dans « l'idéal », sur l'île de Montréal, soit une centaine de travailleurs. Elle reconnaît qu'il manque présentement une douzaine d'équipes , mais que cela n'a aucun impact sur la qualité du service .

« S’il y a un manque, on est capables de pallier. En temps normal, on met en œuvre différents moyens pour assurer la présence d'effectifs nécessaires en tout temps pour répondre à la demande. » — Une citation de Caroline Desrosiers, porte-parole d'Hydro-Québec

Des sous-traitants du privé sont appelés en renfort, en employant parfois des retraités d'Hydro-Québec.

Des monteurs de lignes nous ont aussi parlé d'une prime non imposable de 150 $ par jour, même pour des travailleurs venant de Laval ou des régions avoisinantes, lorsqu'ils acceptent de venir travailler sur l'île.

La société d'État se contente de confirmer qu'elle a pris l'habitude de faire venir à Montréal des travailleurs d'autres régions en leur payant les heures supplémentaires et le déplacement.

Plus de monde en situation d'urgence

Hydro-Québec assure que le problème est encore moins présent dans le contexte de crise actuel résultant du verglas, alors qu'elle a mobilisé encore plus d'employés d'autres régions pour venir prêter main-forte en urgence dans la métropole.

« Il n'y a aucun enjeu de mobilisation de travailleurs, actuellement, pour le rétablissement des pannes. » — Une citation de Caroline Desrosiers, porte-parole d'Hydro-Québec

Compte tenu de la situation exceptionnelle , et même en dehors de la crise actuelle, certaines équipes travaillent 16 heures par jour, plusieurs jours de suite. Il n'y aurait aucune limite quant au nombre d'heures supplémentaires.

Hydro-Québec emploie 1000 monteurs de lignes à l'échelle de la province. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les jointeurs donnent un coup de main , ajoute Caroline Desrosiers. Les jointeurs sont l'équivalent des monteurs, mais pour les lignes souterraines.

Selon nos informations, les jointeurs sont aussi en sous-effectif en temps normal. En 2010, ils étaient environ 200 sur l'île de Montréal; ils sont aujourd'hui 99 (33 équipes de trois jointeurs). Il n'existe pas de sous-traitance pour remplacer les jointeurs.

Le Syndicat des employés de métiers d'Hydro-Québec a refusé de nous accorder une entrevue. Des négociations sont en cours et l'enjeu de Montréal est au cœur des discussions. On travaille avec les syndicats pour trouver des solutions permanentes , dit la porte-parole de la société d'État.

Des retards constatés par la vérificatrice générale

Selon des monteurs de lignes, le manque d'effectif cause des retards dans les travaux. Un constat que faisait aussi la vérificatrice générale du Québec dans un rapport publié en décembre 2022.

La fiabilité du service de distribution d’Hydro-Québec s’est dégradée au cours des dernières années , concluait Guylaine Leclerc. Par exemple, la durée moyenne des pannes par client alimenté a augmenté de 63 % entre 2012 et 2021, si l’on exclut les pannes dues aux événements météorologiques majeurs.

« Les résultats atteints en 2021 ont été bien en deçà des attentes : il n’y a notamment qu’environ le quart des ordres de travail prévus pour la période qui a été réalisé. » — Une citation de Rapport de la vérificatrice générale du Québec, décembre 2022

Hydro-Québec n'a pu confirmer à la vérificatrice que ses pratiques actuelles seront suffisantes pour compenser le vieillissement de ses actifs. Elle n’a pas adapté sa stratégie de gestion des actifs à leur vieillissement , constate le rapport.

De plus, conclut la vérificatrice, compte tenu de ses capacités de travail sur le terrain actuelles et du fait que la formation du personnel de montage de lignes demande plusieurs années, il y a un risque qu’elle ne puisse pas faire face à temps à l’augmentation des remplacements d’actifs prévue au cours des prochaines années .

En 2021, à l'échelle de la province, Hydro-Québec pouvait compter sur l’équivalent de 3400 employés à temps complet affectés au réseau de distribution. L’équivalent de près de 1350 d'entre eux réalisaient des travaux sur le terrain, dont un peu plus de 1000 étaient affectés au montage de lignes.