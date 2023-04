COVID-19 : l’Ontario recommande une dose de rappel aux 65 ans et plus

Les Ontariens de 65 ans et plus, les résidents des foyers pour aînés, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, notamment, devraient recevoir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 ce printemps, selon le chef de la santé publique provinciale.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, affirme que ces groupes sont à risque « élevé » de complications liées au coronavirus.

Il leur est recommandé d'avoir une dose de rappel s'il s'est écoulé au moins six mois depuis leur dernière dose ou depuis une infection confirmée.

« Rester à jour avec la vaccination demeure notre meilleure défense contre la COVID-19. » — Une citation de Dr Kieran Moore, chef de la santé publique de l'Ontario

Les membres des Premières Nations de 55 ans et plus sont aussi considérés comme des personnes à risque et il leur est conseillé d'avoir une dose de rappel.

L'Ontario dit suivre les directives de Santé Canada et du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Il est aussi recommandé aux personnes de 5 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel depuis le 1er septembre 2022 d'en avoir une, si leur dernière dose ou infection remontent à six mois ou plus.

Pour se faire vacciner contre la COVID-19, les Ontariens peuvent entre autres prendre rendez-vous grâce au portail provincial  (Nouvelle fenêtre) ou se rendre dans l'une des pharmacies participantes.

Le Dr Moore demande également aux Ontariens de rester à la maison s'ils se sentent malades, afin de freiner la propagation des maladies respiratoires.