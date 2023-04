Quartier.Québec, un repère en ligne divertissant pour briser l’isolement des jeunes

Dans ce portail, qui prend la forme d’un petit quartier avec quelques bâtiments – une scène, un stade, une agora, une arcade et une rue –, les jeunes ont accès à une poignée de ressources en santé mentale, allant de la prévention à la simple écoute en passant par un bottin de références d’organismes, de groupes ou d’autres formes d’aide.

« Le nombre [de jeunes] qui demandent du soutien psychologique augmente sans cesse. » — Une citation de Louis-Félix Cauchon, vice-président de la Fondation des gardiens virtuels

L’isolement représente une cause ou un symptôme majeurs de la détérioration de la santé mentale. Quartier.Québec y apporte des solutions efficaces, en plus d’y promouvoir une utilisation responsable du numérique , indique Louis-Félix Cauchon.

La FGV, qui fait du travail de rue en ligne avec des intervenants et intervenantes, a travaillé avec des organismes spécialisés pour aborder non seulement les problèmes liés à la cyberdépendance et à la cybersécurité, mais aussi les relations entre les parents et les enfants, entre autres.

Le site compte aussi ajouter bientôt un bouton Batman , lequel permettra aux internautes fréquentant la plateforme virtuelle de demander une aide urgente à des personnes qui travaillent dans la diffusion en direct.

Une plateforme de divertissement

Or la mission de Quartier.Québec ne s’arrête pas à la santé mentale : la plateforme offre également du divertissement, comme des activités liées aux jeux vidéo, à la création de contenu et aux arts. Celles-ci prennent place dans chaque bâtiment du quartier virtuel.

La plateforme Quartier.Québec vise à briser l'isolement des jeunes en ligne. Photo : Fondation des gardiens virtuels

Les jeunes peuvent notamment s’inscrire à des compétitions de sport électronique au Stade, ou encore participer à un cours de cuisine ou de robotique sur la rue des Ateliers. À l’Arcade, les internautes échangent leurs astuces pour obtenir de meilleures performances lors de parties de jeux vidéo, et sur la Scène, on assiste à des spectacles, après une conférence suivie à l’Agora, par exemple.

L’initiative bénéficie de l’appui de Stéphanie Harvey, gagnante de l'émission Big Brother célébrités et quintuple championne du monde de la série de jeux Counter-Strike.

« Nous avons identifié des chefs de file dans des univers comme les jeux vidéo, la culture et les communications. [...] Puis nous les avons regroupés dans un espace sécuritaire en ligne où les 14-25 ans auront leur propre place. » — Une citation de Stéphanie Harvey, porte-parole de Quartier.Québec

Les jeunes pourront également participer aux décisions prises dans le cadre du développement de la plateforme.

L’inscription est gratuite  (Nouvelle fenêtre) , mais il faut créer un compte sur la plateforme pour accéder à son contenu et s’inscrire aux activités , précise Quartier.Québec.