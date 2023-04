Hausse de taxes municipales : la santé économique des entreprises des Îles est « menacée »

Le comité qui représente une centaine d’entrepreneurs et de commerçants madelinots est sorti mécontent à l'issue d'une rencontre de trois heures, jeudi après-midi avec la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine concernant la hausse du taux de taxation municipale.

Rappelons qu'il y a quelques semaines, certains entrepreneurs ont constaté que le taux d'imposition de leurs commerces a bondi en flèche : des augmentations de 60 %, de 75 % et même de 100 % ont été citées en exemple par le comité.

C'est d'ailleurs pour contester cette hausse que le comité composé principalement de commerçants a vu le jour aux Îles-de-la-Madeleine.

« Les commerçants n’ont pas les moyens d’absorber des augmentations de taxes allant jusqu’à 100% d’augmentation. C’est de mettre en péril la santé économique des commerces aux îles et même leur survie. » — Une citation de Jacky Poirier, porte-parole des commerçants

Un des porte-parole du comité des commerçants, Jacky Poirier. M. Poirier possède une entreprise et est aussi président de Tourisme Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Absence de solution

Le porte-parole du comité de commerçants, l'entrepreneur Jacky Poirier, est aussi président de Tourisme Îles-de-la-Madeleine.

Il dénonce l'absence d'engagements concrets de la part de la municipalité lors de la rencontre : Si la municipalité veut des suggestions, on est tous prêts à en donner. Écoutez, on a passé le cap de la capacité à payer des gens.

La santé économique des commerces madelinots en péril ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde La santé économique des commerces madelinots en péril. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, rappelle que la Municipalité doit composer avec une très forte hausse de ses dépenses : la seule façon d'avoir une bouffée d'air pour alléger le fardeau fiscal des citoyens ça pourrait être pour l'année prochaine en 2024, si on est optimistes et si on a des nouveaux revenus.

Antonin Valiquette est maire des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Antonin Valiquette ajoute que le rôle d'évaluation foncière, sur lequel il n'a aucune emprise, a fait augmenter cette année la valeur des immeubles de 25% en moyenne, ce qui n'aide en rien les commerçants qui demandent une aide immédiate.

« On ne peut pas revenir en arrière, c'est pas légal. Nous avons une marge de manœuvre inexistante au moment où on se parle » — Une citation de Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine

Hausse de taxes aux Îles : rencontre entre la Municipalité et les commerçants ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Hausse de taxes aux Îles : rencontre entre la Municipalité et les commerçants. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a adopté un budget de 37 millions de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport à celui de l'année précédente.