Une fondation communautaire pour soutenir des organismes de charité au Nunavut

Il existe plusieurs fondations communautaires au Canada, mais il s’agit de la première au Nunavut , soutient la présidente et cofondatrice, Udloriak Hanson, qui célébrait lundi le lancement de la Fondation, à Iqaluit.

En inuktitut, annaumat est un diminutif du mot annaumakkaijiit , qui signifie aider des gens à garder de l’avance .

Udloriak Hanson affirme que les collectivités du Nunavut foisonnent d’initiatives caritatives, mais qu’il n’existe aucun mécanisme à l’échelle territoriale pour appuyer les instigateurs de ces projets dans leurs démarches.

Nous aimerions les aider [...] à avoir accès à des outils qui leur permettent de soutenir leurs activités caritatives , dit-elle.

Udloriak Hanson cite l’exemple des banques alimentaires gérées par des résidents qui, dit-elle, mettent la main à la main à la pâte par bonté de cœur . Elle explique que l’absence de soutien dans le domaine ne leur permet pas toujours de mener leur projet à son plein potentiel.

Ils ne dureront peut-être pas et ils ne pourront pas forcément servir autant de personnes qu'ils le voudraient ou de le faire de manière assez planifiée , croit Udloriak Hanson.

La Fondation communautaire Annauma, qui vient de voir le jour, cherche à soutenir les organismes de charité du Nunavut. Photo : Photo fournie par Bethany Scott

Udloriak Hanson ajoute que la Fondation financera des projets qui sont axés sur les enfants et les jeunes inuit, la santé communautaire et le bien-être, l’éducation et l’apprentissage, les arts et la culture et des occasions identifiées dans des communautés.

Puisque plusieurs fondations communautaires du sud du pays œuvrent déjà auprès de populations autochtones, elle ajoute que la priorité sera avant tout de servir les communautés du Nunavut.

Sur l’objectif de 10 millions de dollars qu’elle s’est fixé, la Fondation communautaire Annauma a jusqu’à présent amassé 4,6 millions de dollars auprès notamment de plusieurs fondations nationales.

Nous savons qu’il y a un très grand intérêt du sud du Canada pour soutenir des initiatives gérées par des Inuit , affirme Udloriak Hanson. Selon elle, il n’existe toutefois pas de structure permettant de faire le pont entre le Sud et des initiatives nordiques.

Udloriak Hanson explique aussi vouloir refléter les valeurs traditionnelles inuit comme le partage à plusieurs niveaux, pour faciliter les démarches entourant notamment les demandes de subvention.

Avec les informations de Jody Ningeocheak