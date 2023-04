Recul des ventes de maisons à Montréal et à Québec

Les ventes résidentielles continuent de diminuer à Montréal et à Québec, mais le marché semble se stabiliser après le creux des six derniers mois, a indiqué jeudi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Bien que les incertitudes économiques soient loin d’être écartées, les ménages, tout comme les investisseurs, sont de plus en plus confiants et enclins à réaliser leur projet d’acquisition dans un contexte de stabilisation des conditions de financement , estime Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’ APCIQ. Même si les ventes sont encore en baisse, le ralentissement de cette baisse est un signe positif de stabilisation du marché.

Quelque 3947 résidences ont changé de main le mois dernier dans la grande région de Montréal, ce qui équivaut à une baisse de 28 % par rapport à mars 2022. C'est la première fois depuis septembre que ce taux est sous la barre des 30 %.

La baisse des ventes résidentielles la plus marquée s'observe sur l'île de Montréal, où elles ont chuté de 36 %. Elles ont diminué de 28 % et de 22 % sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de la métropole, respectivement. À Laval, la baisse est plutôt de 17 %. Fait à noter : les ventes résidentielles ont par contre augmenté de 3 % à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Parmi les types de propriétés, la baisse des ventes la plus marquée touche les plex, soit les immeubles de deux à cinq logements, avec un recul de 42 % par rapport à mars 2022. Les ventes de copropriétés et de maisons unifamiliales ont quant à elles diminué de 33 % et de 21 %, respectivement.

Les prix de vente médians ont diminué pour toutes les catégories de propriétés, mais la baisse la plus prononcée à cet égard a été celle des plex, dont le prix médian a reculé de 8 %, à 711 000 $. Il faut garder à l’esprit que ces valeurs sont comparées à des prix qui étaient proches de leur sommet historique, à la même période, il y a un an , indique l’ APCIQ dans son rapport. Selon l’organisme, l’évolution des prix indique clairement des signes de redressement .

Québec en meilleure posture

À Québec, le portrait est plus reluisant. Quelque 915 résidences ont été vendues le mois dernier, ce qui représente une baisse de 19 % par rapport à l’année précédente, soit 186 transactions de moins. Avec une diminution de 16 %, l’agglomération de Québec s’en tire mieux que les secteurs périphériques, qui enregistrent une baisse de 26 % au nord et de 25 % au sud.

On observe ici un recul des ventes dans chacune des trois catégories de propriétés résidentielles. Il est plus marqué pour les plex, dont les transactions sont passées de 102 à 66 par rapport à mars 2022, soit une chute de 35 %. Les ventes de copropriétés et de maisons unifamiliales, elles, ont diminué de 23 % et de 15 % respectivement.

Le prix médian a quant à lui augmenté dans chacune des trois catégories de propriétés résidentielles, avec une hausse légèrement supérieure dans le marché des copropriétés (11 %), à 240 000 $, que dans celui des plex (3 %) et des maisons unifamiliales (1 %), à 405 000 $ et 350 000 $, respectivement.

Si les marchés de l’unifamiliale et des plex se montrent légèrement plus sensibles à la dégradation des conditions de financement, le marché de la copropriété fait preuve d’une bonne vigueur, grâce à des prix médians relativement abordables pour un premier acheteur , relate Charles Brant, de l’ APCIQ .

Signe d’une faiblesse des ventes, les propriétés s’accumulent sur le marché, comme en témoigne la hausse de 62 % des inscriptions en vigueur dans la grande région de Montréal par rapport à mars 2022. Elle est particulièrement prononcée dans le secteur des unifamiliales, pour lesquelles elle atteint 78 %.

Du côté de la grande région de Québec, bien que le nombre de propriétés en vente grimpe moins vite, il a bondi de 32 % comparativement à l’an dernier. Et là aussi, le marché des unifamiliales se démarque des autres catégories, avec une hausse de 48 %.