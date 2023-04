Lisa LeBlanc, Les Trois Accords, Bleu Jeans Bleu, FouKi et Roxane Bruneau au festival H2O

En effet, Lisa LeBlanc, Les Trois Accords, Jay Scott et Bleu Jeans Bleu, FouKi et Roxane Bruneau défileront tour à tour sur la grande scène extérieure de l'agora naturelle au cours de l'événement.

Des artistes abitibiens seront aussi de la fête, soit le groupe White Road, de La Sarre, la formation Rose Banane, de Rouyn-Noranda, et l'auteur-compositeur-interprète Franck Côté, également de Rouyn-Noranda.

Roxane Bruneau viendra également se produire à Amos cet été à H2O le festival. (Photo d'archives) Photo : Attraction

Nous sommes enchantés d’avoir une programmation aussi riche en vedettes québécoises. Le volet musical du festival présente trois soirées hautes en couleur que les festivaliers apprécieront assurément , mentionne le président de H2O le festival, Richard Deshaies, dans un communiqué de l'organisation.

De plus, c’est encore et toujours un honneur pour nous de permettre à des auteurs-compositeurs-interprètes de la région de se produire en première partie de spectacles de renom, sur la grande scène extérieure Loto-Québec. Nous avons de fabuleux talents en Abitibi-Témiscamingue et contribuer à les faire rayonner davantage nous réjouit , souligne M. Deshaies.

Les Trois Accords fouleront aussi la grande scène extérieure de l'agora naturelle d'Amos en juillet prochain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Avis aux intéressés, la vente éclair de 48 heures est de retour pour permettre au public de se procurer les laissez-passer Loufto au coût de 50 $ qui donnent accès aux trois soirées totalisant neuf spectacles. Cette vente éclair se tient à compter d'aujourd'hui [jeudi] samedi au www.h2olefestival.ca.

L'organisation rappelle aussi que les inscriptions à la course L’Express H2O Desjardins sont ouvertes sur le site internet du festival.

La totalité de la programmation des activités familiales et gratuites, ainsi que toutes leurs nouveautés, sera dévoilée prochainement. Le comité organisateur promet qu'il y en aura encore pour tous les âges et tous les goûts.