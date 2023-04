Une troupe torontoise présente La Résurrection de Haendel comme au 18e siècle

Depuis plus de 25 ans, la compagnie Opéra Atelier s’évertue à faire revivre le répertoire baroque de la musique classique en travaillant à des reconstitutions d'œuvres plus ou moins connues. Basée à Toronto mais célèbre à travers le monde pour son travail, la troupe a mis en scène l’opéra Didon et Énée de Purcell un peu plus tôt cette saison et elle est de retour cette fin de semaine avec La Résurrection, un oratorio de Haendel composé au début du 18e siècle.