OpenAI s'est engagée à renforcer la transparence dans l'usage des données personnelles [...] et les garanties pour les personnes mineures , a déclaré jeudi l'Autorité italienne de protection des données personnelles dans un communiqué.

L’entreprise doit aussi fournir d'ici jeudi soir un document indiquant les mesures répondant aux requêtes de l'Autorité . Celle-ci se réserve le droit d'évaluer les mesures proposées avant de se prononcer sur la suite à donner au blocage de ChatGPT dans le pays.

L'Italie est le premier pays occidental à bloquer ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données, deux mois après avoir banni un autre programme commercialisé comme un ami virtuel , l'application Replika.

Elle accuse ChatGPT de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas vérifier l'âge des utilisatrices et utilisateurs mineurs.

L’organisme de régulation italien a publié son communiqué au lendemain d'une réunion en vidéoconférence avec plusieurs responsables d'OpenAI, dont son PDG, Sam Altman.

Lors de cette réunion, OpenAI a, selon le régulateur, confirmé sa volonté de collaborer avec l'Autorité italienne pour arriver à une solution positive aux problèmes soulevés .

L'Autorité a de son côté souligné n'avoir aucune intention de freiner le développement de l'IA et de l'innovation technologique , tout en réaffirmant l'importance du respect des normes protégeant les données personnelles des utilisatrices et utilisateurs italiens et européens .

Les bons et les mauvais côtés de l’IA

Lancé en novembre, ChatGPT a rapidement été pris d'assaut par des millions d’internautes, les impressionnant avec sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des poèmes ou du code informatique. Financé entre autres par le géant informatique Microsoft, qui l'a ajouté à plusieurs de ses services, dont Bing, ChatGPT est présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google.

L'IA nourrit en outre des craintes bien plus profondes que la seule exploitation des données personnelles. L'Union européenne prépare actuellement un projet de régulation qui pourrait être finalisé d'ici le début de 2024, pour une application quelques années plus tard.

Europol avait averti fin mars que des personnes malintentionnées étaient prêtes à tirer parti de l'IA pour commettre des fraudes et d'autres cybercrimes.

ChatGPT a aussi été bloqué peu après sa sortie dans plusieurs écoles ou universités dans le monde, après des craintes de tricherie aux examens. Des entreprises ont également déconseillé à leur personnel d'utiliser cette application web.