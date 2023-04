Patty Hajdu et Marc Miller veulent des excuses pour les enfants autochtones

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, vont recommander au premier ministre Justin Trudeau de présenter des excuses officielles aux enfants et aux familles des Premières Nations ayant souffert du sous-financement chronique des services de protection de l'enfance à travers le pays.

Le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, sous juridiction fédérale, est responsable d’avoir retiré plus d'enfants autochtones de leurs familles et cultures que ne l’ont fait les écoles résidentielles.

Environ 300 000 membres des Premières Nations devraient être indemnisés.

Mme Hajdu et M. Miller espèrent que les excuses seront formulées dès l’approbation de l’entente d'indemnisation de 23,4 milliards de dollars.

Marc Miller se réjouit du travail accompli tout en reconnaissant qu'il aurait souhaité que tout cela se fasse plus rapidement. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le gouvernement fédéral pourrait s’inspirer de cet accord historique  (Nouvelle fenêtre) pour traiter d’autres cas de discriminations, particulièrement en ce qui concerne les peuples autochtones, au lieu de se retrouver devant les tribunaux, ajoutent Mme Hajdu et M. Miller.

J'aurais aimé que ça aille plus vite , reconnaît M. Miller, en ajoutant toutefois qu’il est confiant que cet accord marque un tournant dans la façon de faire des affaires .

Difficile de redresser les torts historiques

Il n’a pas été facile de convaincre les membres de son gouvernement de régler cette affaire, concède Mme Hajdu.

Elle affirme que la façon d’aborder le travail entourant la réconciliation évolue, et explique qu’il faut avoir des conversations difficiles et comprendre où nous pouvons faire mieux, en tant que partenaires, pour réparer les torts historiques dans cette affaire .

Tout comme son collègue M. Miller, Patty Hajdu, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, aurait souhaité que le dossier se règle plus tôt. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Trois groupes sont touchés par l'accord :

Les enfants des Premières Nations vivant dans une réserve ou au Yukon qui ont été retirés de leur foyer et pris en charge du 1 er avril 1991 au 31 mars 2022 ;

avril 1991 au 31 mars 2022 ; Les enfants des Premières Nations vivant dans ou hors réserve, qui ont été privés de services essentiels ou qui les ont reçus avec d’importants retards du 1 er avril 1991 au 2 novembre 2017 ;

avril 1991 au 2 novembre 2017 ; Ceux et celles qui se sont occupés ou s’occupent de ces enfants.

On reconnaît le mal qui a été fait à ces enfants , se réjouit la cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations ( APN ) du Manitoba, Cindy Woodhouse.

« Je suis heureuse que nous ayons réglé cela à l'amiable plutôt qu'au tribunal. » — Une citation de Cindy Woodhouse, cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations (APN) du Manitoba

Mme Woodhouse, négociatrice en chef de l' APN dans ce dossier, pense que le gouvernement a négocié de bonne foi , mais admet qu’il aura fallu beaucoup de temps pour y parvenir.

Responsable du dossier de la protection de l'enfance à la table exécutive de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse a été élue chef régionale du Manitoba en juillet 2021. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Cindy Woodhouse-Nepinak

Une bataille juridique longue de 16 ans

Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, et l' APN déposent une plainte en matière de droits de la personne contre le Canada en 2007.

En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne ( TCDP ) conclut qu'Ottawa avait fait preuve de discrimination envers les enfants des Premières Nations et que les actions du Canada avaient entraîné des traumatismes et des préjudices au plus haut degré, causant de la douleur et de la souffrance .

En 2019, le TCDP ordonne au gouvernement fédéral de verser 40 000 $ – le maximum autorisé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne – à chaque enfant touché par le système de placement familial, ainsi qu'à leurs principaux tuteurs, pourvu que les enfants n’aient pas été placés en famille d'accueil à cause de maltraitance.

Le gouvernement reçoit l’ordre de verser la même somme aux enfants et aux familles qui avaient été privés de services essentiels ou qui les avaient reçus avec trop de retard, en vertu du Principe deJordan.

L’année dernière, un accord de 20 milliards de dollars est conclu avec l' APN pour payer les ordonnances en matière de droits de la personne et régler deux recours collectifs faisant des réclamations similaires.

Un accord rejeté à l’époque par le TCDP puisqu’il le jugeait injuste.

Deux mois de négociations ont mené à l’ajout de 3,4 milliards de dollars au règlement initial de 20 milliards de dollars.

Si le TCDP et la Cour fédérale approuvent le programme d'indemnisation, toute personne visée par les ordonnances du TCDP devrait recevoir une indemnisation d'au moins 40 000 $.

Avec les informations d'Olivia Stefanovich de CBC