Une amélioration du réseau mobile pourrait aider les ambulanciers du Nord de l’Ontario

TbayTel, la plus grosse compagnie indépendante de télécommunication au pays, a remporté une quantité de bandes de données via un processus d’encan organisé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Avec cette nouvelle quantité de fréquence de 600MHz à sa disposition, la compagnie indique qu’elle triple la quantité totale de ces précieuses ondes dont elle dispose désormais pour la diffusion et la transmission de données.

Cette compagnie de Thunder Bay offre un réseau de téléphonie mobile qui s’étend du Manitoba jusqu’à Sault-Sainte-Marie. Elle dessert aussi certaines communautés aux abords des routes 11 et 17.

Tbaytel va ainsi améliorer son service cellulaire dans la région de Sault-Sainte-Marie, une région qui a besoin d’une meilleure couverture cellulaire pour être en mesure de prodiguer certains soins d’urgence. Kate Kirkham, cheffe des services paramédicaux du district de Sault-Sainte-Marie, en sait quelque chose.

Il y a beaucoup d’endroits où aussitôt qu’on quitte la ville on perd le signal cellulaire , explique-t-elle.

Les ambulanciers ont besoin de réseau cellulaire pour communiquer avec leur répartiteur et avec les hôpitaux. Photo : Facebook/Social Services SSM

Pour travailler, les ambulanciers utilisent chaque jour leur cellulaire, qu’ils utilisent pour parler avec les services de répartition ou encore avec les hôpitaux où ils vont porter les patients.

Une option de plus

En cas de perte de signal cellulaire, les ambulanciers de la région ont aussi une radio, qu’ils peuvent utiliser dans des situations où la communication est importante, mais les fréquences sont limitées.

Et la fiabilité de la technologie cellulaire pourrait bientôt devenir encore plus importante dans la région, puisque les services médicaux d’urgence sont en train de mettre en place une nouvelle technologie qui pourrait sauver des vies.

Le service d’urgence teste en ce moment des bornes connectées à Internet, qui permettent de transférer des données entre les ambulances et les hôpitaux en temps réel.

À terme, selon Mme Kirkham, cette technologie va permettre de transférer en temps réel des données sur les électrocardiogrammes de certains patients vers les médecins, afin de mieux traiter des patients qui subissent des problèmes cardiaques.

Ces données peuvent être analysées alors que le patient est dans l’ambulance.

Pour faire fonctionner ces bornes, Mme Kirkham confirme qu’une bonne connexion sans fil est nécessaire.

L’objectif c’est de permettre de ne pas avoir à passer par le triage et de nous connecter directement avec le département qui peut poser un cathéter cardiaque , explique-t-elle.

Il est important de rassembler l’équipe qui va faire la procédure très rapidement , ajoute-t-elle.

Les débuts de la 5G pour Tbaytel

Tbaytel a commencé à déployer la technologie 5G pour ses clients en décembre dernier.

Selon Kory MacLeod, vice-président à la technologie et à l’information de Tbaytel, l’acquisition de ces bandes de données va permettre d’étendre la couverture et améliorer le service sur le terrain très difficile du Nord de l’Ontario .

Il indique que le développement de la technologie 5G va aider à améliorer plusieurs sphères d’activités du Nord de l’Ontario.

Kory MacLeod est le vice-président à la technologie et à l'information de Tbaytel.

Ce développement de technologie qu’a obtenu la compagnie indépendante survient alors que le géant Rogers a fait l’acquisition de la compagnie Shaw. Cette acquisition lui permet d'augmenter encore plus ses parts de marché aux côtés de ses concurrents Telus et Bell.

Cette fusion a été critiquée par le Bureau de la concurrence du Canada, qui n’a toutefois pas convaincu le tribunal de la compétition de bloquer la transaction.

Contribuer à la compétition

La présence de compétiteurs indépendants dans un marché a un effet important sur les prix dans le domaine de la téléphonie, selon Anthony Durocher, sous-commissaire au Bureau de la concurrence du Canada.

Il explique que lorsque les trois plus grandes compagnies de télécommunication (Rogers, Telus et Bell) ont de la compétition d’un fournisseur indépendant dans un marché donné, les prix sont beaucoup plus faibles.

Lorsqu’un compétiteur indépendant possède au moins 5 % de parts de marché dans un milieu où les grandes compagnies sont installées, on peut voir des prix de 35 à 40 % plus bas qu’ailleurs , affirme M. Durocher.

Ces données s’appuient sur des études qui ont été effectuées par le Bureau de la concurrence au cours des dernières années.

Anthony Durocher est sous-commissaire au Bureau de la concurrence du Canada. Photo : Radio-Canada

Le marché de Thunder Bay n'y échappe pas. M. Durocher affirme que lors d'une étude en 2016, son équipe avait en effet relevé des prix plus bas dans la région.

Ça démontre vraiment l'importance de la concurrence de la part des concurrents régionaux pour faire face aux trois plus gros joueurs de l'industrie , ajoute-t-il.

Kory MacLeod croit que sa compagnie contribue à améliorer le paysage de compétition dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

« Nous savons que la compétition améliore le service, c’est un fait. » — Une citation de Kory MacLeod, vice-président à la technologie et à l’information de Tbaytel