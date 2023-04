Sharon Cameron démissionne à titre de cheffe du Parti libéral de l’Île-du-Prince-Édouard

Mme Cameron était candidate dans la circonscription de New Haven-Rocky Point. Le député sortant, Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert, a été réélu grâce à une majorité d’à peine 106 voix. La candidate progressiste-conservatrice Donalda Docherty a terminé deuxième, et Mme Cameron troisième.

Nous avons beaucoup accompli lors des récentes élections en prévenant un balayage progressiste-conservateur et en devenant l’opposition officielle , se console Sharon Cameron, citée dans un communiqué en anglais.

Toutefois, puisque je n’ai pas remporté un siège à l’Assemblée législative, je dois placer le parti au premier plan et me retirer. Je compte demeurer engagée en tant que libérale et appuyer activement le Parti libéral dans la circonscription aux prochaines élections , ajoute-t-elle.

La présidente du Parti libéral, Katie Morello, fait savoir qu'une décision sera bientôt prise pour nommer un chef intérimaire parmi les trois candidats libéraux élus. Le parti présentera aussi bientôt des renseignements sur la prochaine course à la chefferie.

Nous remercions Sharon pour sa direction et son importante contribution au Parti libéral de l’Île-du-Prince-Édouard. Nous avons hâte de travailler avec elle à l’avenir , affirme Mme Morello dans une déclaration en anglais.

Cheffe durant cinq mois

Sharon Cameron est devenue cheffe du Parti libéral en novembre 2022. Elle aura exercé cette fonction pendant environ cinq mois, et ce, à temps plein. Le parti a eu comme chefs intérimaires les anciens députés Robert Mitchell et Sonny Gallant après la démission de Wade MacLauchlan à la suite de sa défaite aux élections de 2019.

Sharon Cameron, le jour de son élection comme cheffe du Parti libéral, en compagnie du chef intérimaire sortant, Sonny Gallant, le 19 novembre 2022 à Cornwall, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Les libéraux ont eu cette fois-ci le vote populaire le plus faible de leur histoire. Le parti a obtenu 12 876 voix, soit 17,2 % du vote populaire. Les libéraux occupaient quatre sièges à la dissolution de l’Assemblée législative et ils en ont conservé trois. Les libéraux Hal Perry, Robert Henderson et Gord McNeilly sont réélus.

Les progressistes-conservateurs de Dennis King ont remporté une majorité écrasante de 22 sièges sur 27. Le Parti vert de l’Île, qui a formé l’opposition officielle en 2019 pour la première fois de son histoire, a remporté deux sièges cette fois-ci.

Le caucus libéral formera donc la nouvelle opposition officielle pour la première fois depuis 2003-2007, lorsque les progressistes-conservateurs de Pat Binns étaient au pouvoir.

Sharon Cameron souligne dans son communiqué que la réélection des trois députés libéraux témoigne d’un impact positif .

Elle remercie sa propre famille qui l’a entièrement appuyée, ainsi que tous les membres, les bénévoles et les dirigeants du parti, et tous les électeurs qui ont voté pour ses candidats.

À tous les insulaires qui ont voté pour nous, je veux que vous sachiez que votre voix a été entendue et que votre vote a compté. Les membres du caucus libéral que vous avez élus sont fiers d’entreprendre leur rôle d’opposition officielle et ils vont continuer de défendre les questions importantes pour vous , promet Sharon Cameron.