Verglas : Châteauguay décrète l’état d’urgence, 10 000 foyers à risque d’inondation

Les fortes pluies des dernières heures ont littéralement surchargé le réseau d'égouts de la ville de Châteauguay, en Montérégie, où les sous-sols de plus de 200 résidences ont été inondés et plus de 10 000 autres sont menacés. Pour faire face à la situation, le maire a décrété « l'état des mesures d'urgence ».