Surprenante Ginette

Au fil des 61 chapitres de son livre, écrit en collaboration avec l’auteur-compositeur Lambert, la chanteuse retrace non seulement les moments phares de sa vie professionnelle, cajolée par le succès, mais aussi les malheurs et les traumatismes qui ont marqué son existence.

Marie Noëlla Ginette Raynault Reno a grandi sur la rue Marquette, à Montréal, avec un père alcoolique et une mère maniaco-dépressive. Elle aborde entre autres la violence physique et psychologique qu’elle a subie de la part de ses parents à l’enfance et relate la première fois où elle a été malheureuse en raison de son poids, à tout juste 11 ans.

À l’image de son personnage public, qui n’a jamais eu la langue dans sa poche, Ginette Reno étoffe le livre de plusieurs révélations sur sa sexualité, dont certaines sont pour le moins surprenantes. Elle affirme entre autres qu'elle souffre du syndrome de Stein-Leventhal, qui serait responsable de multiples désagréments étrangers, dont une libido inextinguible. C’est ce qui expliquerait les très irritants afflux de désir qu’elle a ressentis toute sa vie.

Elle raconte dans le livre sa première relation sexuelle avec Pierre Labelle, des Baronets; son baiser avec le père Sablon; et laisse entendre qu’à bientôt 77 ans – elle les aura le 28 avril –, elle rêve encore de trouver un homme.

La chanteuse parle aussi de sa perte d'audition et de sa première opération, à l'âge de 24 ans. À la page 156, elle nous encourage d’ailleurs à consulter un médecin dès que vous avez le moindre doute sur la qualité de votre audition .

De sa carrière artistique, il est question notamment de Les Reed (1935-2019), qui lui a écrit ses premiers succès, et de sa collaboration avec Jean-Pierre Ferland et Francis Lai (1932-2018). La chanteuse consacre quatre pages à René Angélil et deux à Céline Dion, sans plus.

Bien entourée sur C’est tout moi, son quarante-deuxième album

Pour son quarante-deuxième album en carrière, Ginette Reno s’est entourée de plusieurs paroliers, dont Félix Gray (pour la chanson-titre), Claude Gauthier (qui a écrit Tout s’est dit sur l’amour), Frédéric Baron (Plus grand) et Jacques Veneruso (Le bon côté du ciel).

Parmi les 14 titres de l’album, on compte aussi trois reprises : L’envie d’aimer, tirée de la comédie musicale Les dix commandements; Chercher les anges, popularisée par Johnny Hallyday; et Donner, une chanson de Frédéric Saillard d’abord chantée par Julio Iglesias.

Comme je vais avoir 77 ans ce mois-ci, je me suis demandé si ce disque serait le dernier, a affirmé Ginette Reno dans un communiqué. En tout cas, j’ai fait comme si c’était en effet le dernier. Avec des chansons qui me ressemblent, des textes que j’avais envie d’offrir au public, cet album, c’est tout moi.

La chanteuse sera de passage sur les ondes de TVA le dimanche 16 avril pour l'émission spéciale de 90 minutes Ginette – Ma vie, dans laquelle elle s'entretiendra notamment avec Paul Arcand.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet, journaliste à Radio-Canada.