La Cour suprême rejette une cause qui remet en question les soins de santé publics

La Cour suprême du Canada a rejeté une cause qui remettait en question les lois britanno-colombiennes sur l’universalité des soins de santé publics et qui est devant les tribunaux depuis 14 ans.

Deux cliniques privées, dont la clinique Cambie Surgery Centre, à Vancouver, cherchaient à pouvoir facturer des services couverts par le régime public aux patients qui souhaitent se tourner vers le privé.

Ces deux cliniques et quatre patients ont soutenu devant les tribunaux que les lois en matière de santé publique en Colombie-Britannique sont inconstitutionnelles, car elles empêchent des patients qui le veulent de se tourner vers le privé en raison de temps d’attente déraisonnables dans le système public.

Selon les plaignants, les temps d'attente vont à l'encontre du droit à la sécurité garanti par l‘article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Colombie-Britannique se réjouit, le Dr Brian Day se désole

D’une certaine façon, c’est un jour très triste pour les Canadiens , a déclaré le Dr Brian Day après que la décision de la Cour suprême eut été rendue publique, jeudi.

Les Canadiens riches sont toujours allés aux États-Unis [pour obtenir des soins de santé], mais où peuvent aller les personnes à faibles et à moyens revenus? La réponse est qu’elles n'ont le droit d’aller nulle part. Elles doivent rester et souffrir et mourir en étant sur des listes d’attente.

Deux cliniques privées et quatre patients contestaient des lois qui ne permettent pas à un professionnel de la santé de recevoir un paiement privé pour des soins de santé qui sont offerts par le système public de santé. Photo : getty images/istockphoto

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, s’est dit heureux de la décision de la cour, dans une déclaration écrite.

Cela envoie un message fort, celui que la plus haute cour au pays appuie le principe de l’universalité du système de santé, dans lequel l’accès aux soins de santé est déterminé par les besoins des patients et non pas par leur capacité à payer pour se retrouver au-devant de la file.

14 ans devant les tribunaux

Il y a trois ans, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté cette contestation constitutionnelle.

Le juge John Steeves avait alors statué que, même si de longues attentes peuvent augmenter les risques pour certains patients, les lois britanno-colombiennes sur l’universalité des soins de santé étaient justifiées dans leur objectif de soutenir un système de santé dont l’accès est basé sur le besoin et non sur les capacités de paiement.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a maintenu ce jugement l’an dernier, ce qui a poussé les plaignants à porter leur cause devant la Cour suprême du Canada.