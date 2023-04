Un nouveau marché avec des produits locaux à l’année au centre-ville de Trois-Rivières?

Le futur centre d'innovation agroalimentaire de Trois-Rivières surnommé l’Ouvrage vient de trouver un nouveau locataire. Un marché d'alimentation devrait ouvrir ses portes au rez-de-chaussée du bâtiment dès le printemps 2024 et il sera ouvert à l’année.

Trois-Rivières Centre, la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville, a présenté mercredi les inspirations derrière le projet intitulé Marchamps, un commerce nouveau genre qui vise à bonifier l'offre en produits frais dans un endroit qualifié de désert alimentaire.

On devrait y trouver une foule de produits locaux comme dans les marchés publics traditionnels. À la différence d'un marché saisonnier, les producteurs n'auront pas à y tenir boutique.

La maquette de la façade du futur centre d'innovation agroalimentaire l'Ouvrage. Photo : Bilodeau Baril Leeming Architectes

On enlève le volet où le producteur doit vendre ses produits lui-même , indique la directrice générale de Trois-Rivières Centre, Gena Déziel. L’organisme veut créer une expérience client novatrice. Les restaurateurs, maraîchers et éleveurs y animeront des ateliers de découverte culinaire.

C'est vraiment comme un agent qui va s'interposer entre nous et le client pour nous faire de la publicité , affirme la propriétaire des Jardins de la pointe, Valérie Gauthier.

Afin de réaliser son projet, l’organisme a besoin d’un million et demi de dollars et compte sur une campagne de sociofinancement pour y parvenir. Les promoteurs assurent qu’une étude de marché a été réalisée et qu'elle a été concluante.

Le futur centre d'innovation agroalimentaire de Trois-Rivières est en construction. Photo : Radio-Canada

Son arrivée suscite de l’enthousiasme, mais aussi de l’appréhension chez certains commerçants.

De voir un joueur qui va être dans les mêmes tales que nous, mais avec pas mal plus de fonds que ce qu'on pourrait avoir, on sent peut-être un futur compétiteur déloyal , craint le copropriétaire du Marché Notre-Dame, Jean-François Cossette. Il ajoute que le mandat de Trois-Rivières Centre n’est pas de créer des commerces de détail, mais plutôt de travailler pour les commerçants qu'[il] dessert .

Quant aux autres locataires que pourrait abriter l’Ouvrage, Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières affirme que les partenaires potentiels se pressent à sa porte.

D’après le reportage de Jacob Côté