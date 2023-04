Rivière-du-Loup fête ses 350 ans d’histoire

Elle profite de l'occasion pour mieux faire connaître son histoire. Une vingtaine d'événements sont prévus, dont plusieurs qui permettront de mettre en valeur ou de revisiter les lieux symboliques de Rivière-du-Loup.

Il y a un an, la Ville avait lancé un sondage pour savoir comment ses résidents souhaitaient souligner le 350e anniversaire de la seigneurie de Rivière-du-Loup, en 2023.

Les gens voulaient qu'on fasse quelque chose de festif, mais aussi quelque chose d'historique, qu'on apprenne sur nos bâtiments, qu'on apprenne sur nos lieux, qu'est ce que c'est Rivière-du-Loup, comment ça s'est fondé , explique le maire Mario Bastille.

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

L'histoire au cœur des festivités

Des capsules historiques, une exposition de cartes anciennes et une visite virtuelle sont entre autres proposées aux citoyens pour mieux retracer les grands moments qui ont jalonné la construction de la Ville au fil des décennies.

Il est notamment question de la présence des Premières Nations, de l'arrivée des colons français et de la Conquête britannique. Des visites guidées de la Ville et de ses églises sont également au menu.

Un documentaire sur la présence d'une importante communauté anglophone qui se trouvait sur le territoire au milieu du 19e siècle est aussi proposé.

Un tartan pour marquer l'occasion

Le Cercle des Fermières Rivière-du-Loup offre cette année à la Ville un tartan pour marquer le 350e anniversaire. Il s'agit d'une étoffe tissée dont l'origine vient d'Écosse.

Elle rend hommage à la famille Fraser, d'origine écossaise, dont l'histoire est intimement liée à celle de la communauté louperivoise. Les Fraser étaient des seigneurs qui sont arrivés dans la région vers 1800.

Ils ont contribué au développement économique du secteur. Le petit village dans lequel ils se trouvaient a d'ailleurs porté le nom de Fraserville avant de devenir Rivière-du-Loup, en 1919.

La Ville de Rivière-du-Loup propose une vingtaine d'événements en 2023 pour son 350e anniversaire. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Les couleurs du tartan représentent les différents habitants de la région, des Premières Nations aux Louperivois d'aujourd'hui.

Des rendez-vous familiaux

Une parade du 78e régiment des Fraser Highlanders aura lieu le 1er juillet dans les rues de la Ville. Elle sera accompagnée de musique traditionnelle jouée à l'aide de cornemuses et de tambours. L'objectif est de transmettre les traditions écossaises qui ont bercé une partie de l'histoire de la région.

Une animation musicale et théâtrale sera organisée les 2 juillet et 6 août au Manoir Fraser. L'occasion de découvrir l'habitation, le mobilier, le décor et la vie des habitants du Manoir au 19e siècle.

Une grande fête familiale, dont les détails seront connus ultérieurement, aura lieu le 26 août au parc du Campus-de-la-Cité.