Un fondateur du Bloc pot condamné à la prison pour trafic d’héroïne à Toronto

À Toronto, l'un des fondateurs du Bloc pot, Michel Lalancette, a été condamné la semaine dernière à 5 ans de prison pour possession de 7 kilos d'héroïne dans le but d'en faire le trafic. L'affaire revêt un côté inédit dans la mesure où la juge a reconnu que les intentions du Québécois étaient bienveillantes.

Michel Lalancette a été appréhendé en juin 2014 à son retour de l'aéroport Pearson, où il avait pris possession d'une cargaison de plus de 7 kilos d'héroïne.

Outre le drogue, la police avait confisqué les 10 500 $ qu'elle avait découverts dans des valises dans le coffre de sa voiture ce jour-là.

Le Québécois de 66 ans, qui a fondé le Bloc pot avec d'autres membres du parti, avait été libéré sous caution par la suite en attendant son procès.

Michel Lalancette avait été arrêté dans les environs de l'aéroport Pearson de Toronto dans le cadre d'une opération policière contre l'importation de drogue au pays. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

À lire la sentence dont Radio-Canada a obtenu copie, il était au courant de la nature de la marchandise et la police le surveillait dans le cadre d'une opération contre la lutte contre l'importation de drogue à l'aéroport de Toronto.

Une initiative communautaire

Michel Lalancette devait remettre 5 kilos et demi à un trafiquant de Montréal qui trempait dans le crime organisé et garder le reste de la marchandise pour instaurer un programme sécuritaire de distribution aux héroïnomanes de la métropole québécoise.

Il s'agissait d' une initiative communautaire et non d'un projet à but lucratif , précise la juge Cynthia Petersen.

« Il désirait sincèrement aider des personnes qui souffrent d'héroïnomanie, qui sont marginalisées et stigmatisées et qui, selon lui, ont été ostracisées par la société et abandonnées par le gouvernement. » — Une citation de Cynthia Petersen, juge de la Cour supérieure de l'Ontario

À son procès en 2019, la défense de Michel Lalancette avait expliqué que son client croyait que les politiques antidrogues du gouvernement fédéral de l'époque étaient régressives et nuisibles, comme la fermeture des sites d'injection supervisée.

La défense avait précisé que M. Lalancette avait l'intention de s'assurer que l'héroïne qu'il comptait fournir aux consommateurs était exempte d'impuretés. Son initiative n'a toutefois jamais vu le jour puisqu'il a été arrêté.

La juge avait cru la défense de Michel Lalancette, qui avançait que son client voulait garder en partie l'héroïne saisie pour la distribuer de façon sécuritaire à des toxicomanes de la région de Montréal. (Photo d'archives)

L'audience sur la détermination de la peine a eu lieu en novembre 2022. Entretemps, la défense du Québécois avait tenté de contester des articles de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui avait retardé les procédures.

Michel Lalancette est marié, il a trois enfants et sa conjointe vit dans une maison de transition de Montréal à cause d'une dépendance aux drogues depuis une rechute après 13 ans de sobriété.

Le Québécois s'est fait connaître à la fin des années 1980 lorsqu'il a ouvert un café dans le quartier Centre-Sud de Montréal, où il vendait ouvertement du cannabis à ses clients.

Les documents de cour montrent qu'il était à l'avant-garde du militantisme pour la légalisation du cannabis au Canada .

La décision de la juge Petersen est en français, puisque Michel Lalancette a eu droit à une procès dans sa langue maternelle. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Michel Lalancette avait été condamné à l'époque à cinq ans de prison pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Dans une lettre de soutien présentée en preuve à l'audience sur la détermination de la peine, la conjointe de M. Lalancette écrivait qu'il lui a sauvé la vie, il y a 20 ans, lorsqu'elle était enceinte et vivait dans la rue à Montréal.

Dans d'autres documents, les enfants de 18 et 19 ans de M. Lalancette de son second lit le décrivent comme un père attentionné.

La Couronne demandait une peine de prison de 16 ans, et la défense, de deux à quatre ans d'emprisonnement.

Un jugement de 22 pages

Dans sa sentence, la juge Petersen a pris en compte la nature, la valeur et la quantité de la drogue saisie dans le véhicule de Michel Lalancette en 2014 comme des circonstances aggravantes.

Elle rappelle que l'héroïne est une drogue addictive et dangereuse au sens de la jurisprudence. Les sept kilos qui ont été saisis avait en outre une valeur de revente entre 525 000 $ et plus de 2 millions de dollars.

La magistrate a enfin peu tenu compte du casier judiciaire de M. Lalancette dans la mesure où il a été condamné il y a 35 ans.

Elle a en revanche apprécié de nombreux facteurs atténuants dans cette cause, comme le fait qu'il a passé sans incident neuf ans dans la société après sa libération à l'été 2014 et qu'il n'a pas enfreint les conditions attachées à sa caution.

Des cabines individuelles au centre d'injection supervisée de l'organisme Cactus à Montréal en 2017. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Michel Lalancette a en outre reconnu la responsabilité de ses actes en évoquant la nécessité d'aider les toxicomanes sans toutefois plaider coupable aux accusations auxquelles il faisait face.

Il affiche en outre de profonds regrets et un potentiel indéniable de réadaptation sociale et sa contribution à la communauté de Montréal a été jusqu'à présent positive.

Dans sa lettre d'excuse présentée en preuve, M. Lalancette écrit d'ailleurs qu'il aurait mieux fait de respecter la loi.

« J'ai commis une erreur en ne faisant pas confiance à notre démocratie ; je croyais dans l'urgence que la vie est plus importante que la loi ; je n'ai pas réfléchi, j'ai mal agi et je m'en excuse. » — Une citation de Michel Lalancette

L'absence de tout motif commercial lié au trafic d'héroïne pour lequel il a été reconnu coupable constitue aussi un facteur atténuant, selon la juge.

La Cour supérieure de l'Ontario à Toronto, où Michel Lalancette a été condamné le 30 mars 2023. Photo : Radio-Canada / Esteban Cuevas

La magistrate écrit néanmoins que la désobéissance civile de M. Lalancette ne peut être tolérée et qu'elle doit donc être dénoncée.

Son désir d'influencer la politique gouvernementale et de déclencher un changement dans la loi n'est pas un facteur atténuant en ce qui concerne la détermination de la peine, [mais] son désir sincère d'aider une population marginalisée en est un , peut-on lire dans la sentence.

La juge écrit toutefois que la peine doit être proportionnelle à la gravité de son crime, particulièrement en ce qui a trait à la quantité de 5,5 kilos d'héroïne destinée à la distribution illicite de la drogue dans le marché montréalais.