Une tempête de verglas qui n’est pas comparable à la crise de 1998

Le paysage que la tempête de mercredi a laissé dans son sillage est impressionnant et ravive chez nombre de personnes des souvenirs de janvier 1998. Or, son ampleur doit être relativisée.

Contrairement à la crise qui avait provoqué une panne majeure pendant près d'une semaine, les dommages touchent davantage le réseau de distribution.

La tempête de 1998 avait surtout touché le réseau de transport, en endommageant les pylônes électriques et les grandes lignes de tension. De nombreux foyers, particulièrement dans les régions du Québec, avaient manqué d'électricité pendant plusieurs jours.

« En 1998, [...] il y avait des problématiques incroyables en région. Cette fois, c'est très concentré dans les centres urbains, donc l'ordre de grandeur est totalement différent. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Le rétablissement pour ce type d'incidents peut alors prendre des semaines, selon Régis Tellier, vice-président des opérations et de la maintenance à Hydro-Québec.

Cette fois-ci, le verglas a alourdi les branches des arbres, qui sont tombées sur les fils électriques situés près des résidences. Ces événements provoquent alors de plus petites pannes, et le rétablissement est beaucoup plus rapide , a expliqué M. Tellier, en entrevue à Tout un matin. Ça se calcule en nombre d'heures et de jours.

En point de presse jeudi matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a indiqué que le tiers des quelques 1,2 million de foyers privés d'électricité retrouverait le courant d'ici 24 heures.

Lors de la crise du verglas, les précipitations ont varié de 30 mm à 75 mm selon les régions, dépassant même les 100 mm dans le « triangle noir » formé par les villes de Saint-Hyacinthe, de Granby et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois-ci, de 10 à 35 mm de verglas sont tombés, principalement dans le Grand Montréal.

Selon les secteurs, la pluie verglaçante et les vents se comparent toutefois à ce qui avait été observé lors de la tempête du 8 avril 2019, selon la météorologue Ève Christian. Pendant une douzaine d'heures, un système provenant des Grands Lacs avait causé des précipitations de 15 à 20 mm, de la rivière des Outaouais aux Basses-Laurentides. Contrairement à 1998 et 2023, il n'y avait toutefois pas eu d'épisodes de grésil.

À l'époque, près de 316 000 clients d'Hydro-Québec avaient été privés de courant. Certains foyers dans la couronne nord de Montréal avaient vu cette fâcheuse situation se prolonger pendant trois jours.

Pendant que les équipes d'Hydro-Québec s'affairent sur le terrain, la température devrait se réchauffer d'heure et heure pour atteindre 10 degrés Celsius dans le Grand Montréal, faisant ainsi fondre la glace qui s'est accumulée depuis mercredi soir.