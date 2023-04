Expropriation déguisée : des propriétaires gagnent leur bataille contre des villes

En 2018, Marie-Ève Lajoie et Simon Bouffard achètent un terrain à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Ils souhaitent construire une résidence pour leur famille. « C'est de toute beauté. Il y a des champs avec une vue sur la montagne. C'est la tranquillité. C’était notre terrain de rêve », raconte Marie-Ève Lajoie.

Comme le terrain est en zone agricole, Marie-Ève et Simon obtiennent les autorisations requises de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures est avisée et les démarches vont bon train.

Marie-Ève Simard et Martin Bouffard voulaient construire leur maison sur ce terrain, avec vue sur la montagne. Photo : Radio-Canada

Puis, du jour au lendemain, le conseil municipal décide de tout arrêter. Le maire Sylvain Juneau explique aux citoyens que le terrain est situé au cœur d’un site patrimonial, le Domaine-des-Pauvres. C’est un site qui est un témoin important des origines de la Nouvelle-France , résume-t-il.

Le Domaine-des-Pauvres

Le site tire son nom de son passé religieux. Les Augustines, qui étaient propriétaires des terres dans le secteur, utilisaient leurs récoltes pour nourrir les personnes dans le besoin.

Le calvaire de Saint-Augustin-de-Desmaures est l’un des éléments préservés sur le site patrimonial du Domaine-des-Pauvres. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, les vestiges comprennent un calvaire, une maison ancestrale et les fondations d’une chapelle, cachées sous une grange. Tous ces éléments sont situés à l’intérieur d’une zone de 100 mètres, formant le Domaine-des-Pauvres. Le terrain de Marie-Ève et Simon se trouve au beau milieu.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Domaine-des-Pauvres comprend un calvaire, une maison ancestrale et les fondations d’une chapelle, dissimulées sous les fondations d’une grange. Photo : Google Maps

On l’a échappé

Pourquoi Saint-Augustin-de-Desmaures n’a-t-elle pas empêché Marie-Ève et Simon d’amorcer leur projet dès le départ? On l’a échappé, complètement , explique le maire lors d’un conseil municipal. Il souligne que des règlements seront adoptés pour corriger l’erreur et protéger le Domaine-des-Pauvres.

Marie-Ève et Simon demandent au maire quelle est l’intention de la Ville quant à leur terrain. Il leur répond : L’intention, c’est qu’il ne se fasse rien. [...] Vous êtes propriétaire d’un terrain, mais vous ne pouvez pas construire dessus. En vertu de la loi, on ne vous doit rien.

Le maire se dit toutefois ouvert à négocier une forme de compensation pour diminuer le préjudice. En parallèle, ses conseillers et lui adoptent une série de règlements pour créer le site patrimonial et le préserver de toute nouvelle construction.

Une expropriation déguisée

Selon l’avocat Sylvain Bélair, qui ne représente pas les parties dans ce dossier, des municipalités qui posent des gestes comme ceux de Saint-Augustin-de-Desmaures ne respectent pas le droit en vigueur.

« Si une municipalité juge qu'un site patrimonial doit être préservé, c'est correct, ça lui appartient. Ce qui est illégal, c'est de zoner un terrain privé avec le résultat que le propriétaire ne peut plus en faire quelque utilisation que ce soit, sans l’indemniser. C'est une expropriation déguisée. » — Une citation de Sylvain Bélair, avocat, De Grandpré Chait

Lors d’une expropriation en bonne et due forme, la Ville achète un terrain en payant une indemnité au propriétaire. Une fois que le terrain lui appartient, elle peut le protéger.

Lors d’une expropriation déguisée, la Ville n’achète pas le terrain. Elle change ses règlements et le propriétaire perd le droit de construire. Il ne reçoit aucune indemnité.

Marie-Ève et Simon estiment ne plus avoir le choix : ils poursuivent Saint-Augustin-De-Desmaures pour expropriation déguisée. Ils réclament 170 000 $, soit la valeur marchande du terrain et les dommages subis.

« Ce que je reproche, c'est que la Ville nous a pris par surprise. Tu te sens tellement impuissant. Ça a été vraiment une période d'enfer, parce que tu te dis : on est sur le point de tout perdre. » — Une citation de Marie-Ève Lajoie

Finalement, après trois ans et demi de procédures, la Cour supérieure donne raison à Marie-Ève et à Simon.

Saint-Augustin a choisi d’inclure le Lot dans le site patrimonial du Domaine des Pauvres au lieu d’exercer son pouvoir d’expropriation. Agissant ainsi, elle exproprie le Lot, de façon déguisée [...]. Extrait du jugement de la Cour supérieure, rendu le 17 janvier 2023

La compensation est de l'ordre de ce qu'on avait demandé, mais dans ma tête, il n'y a rien qui va compenser ce qu'on a vécu , déplore Marie-Ève Lajoie.

Protéger les milieux naturels

Le cas de Saint-Augustin-de-Desmaures concerne la protection du patrimoine. Dans la plupart des cas d’expropriation déguisée, les villes cherchent à freiner la construction sur de grands milieux naturels en changeant le zonage.

L’avocat Sylvain Bélair a gagné une cause importante devant la Cour d’appel du Québec dans ce type de dossier. Il a représenté Mme Dupras, la propriétaire d’un grand terrain boisé à Mascouche.

Le terrain de Mme Dupras a une superficie approximative de 100 000 mètres carrés, soit environ 10 terrains de football. Photo : Google Maps

Lorsque Mme Dupas a acquis le terrain, il était en grande partie zoné résidentiel. Des années plus tard, la Ville a changé le zonage pour empêcher la construction.

Le terrain est dorénavant zoné "conservation". Donc, madame Dupras institue une procédure devant la Cour supérieure en dommages pour expropriation déguisée , explique Me Bélair.

La Cour supérieure puis la Cour d’appel tranchent en faveur de Mme Dupras. Il s’agit bel et bien d’expropriation déguisée et Mascouche doit indemniser la citoyenne. Le montant reste encore à être déterminé.

« Les villes devraient comprendre que pour zoner "parc", pour zoner "conservation", pour protéger le couvert forestier en interdisant toute coupe d'arbres, bien normalement, elles devraient acheter le terrain et non pas le laisser dans le patrimoine d'un propriétaire privé. » — Une citation de Sylvain Bélair, avocat, De Grandpré Chait

Des coûts importants pour les villes

Les décisions récentes comme celles de Saint-Augustin-de-Desmaures ou de Mascouche donnent espoir aux propriétaires de terrain, mais font trembler les villes.

Le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, est aussi le deuxième vice-président de l’Union des municipalités du Québec ( UMQ ). Il confirme que la pression est énorme sur le plan financier.

« On pense à l'environnement. On veut donner des endroits importants pour notre population pour pouvoir se promener. Si la Loi sur l'expropriation n'est pas revue, ça va avoir des impacts importants sur l'ensemble des terrains que les municipalités veulent acquérir à travers le Québec. Puis, à terme, qui paye pour ça? C'est vous, moi et l'ensemble des citoyens. » — Une citation de Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, 2e vice-président, Union des municipalités du Québec

Le terrain de Mme Dupras s’intègre dans le parc du Grand-Coteau, à Mascouche. Photo : Radio-Canada

Les villes demandent à Québec de revoir les règles du calcul des indemnisations, surtout envers les grands promoteurs. En plus de la valeur marchande du terrain et des dommages directement associés à l’expropriation, les promoteurs peuvent tenter d’obtenir les profits qu’ils auraient gagnés en exploitant le terrain.

Il y a une certaine limite à ce qu'un promoteur privé s'enrichisse sur le dos d'un objectif d'une société de préserver des espaces boisés. Revoir la Loi sur l’expropriation va mettre des balises beaucoup plus claires, pour permettre aux juges d'arriver avec des jugements qui vont plus respecter la capacité de payer [des villes] , explique le maire Guillaume Tremblay.

De son côté, l’avocat Sylvain Bélair soutient que la protection de l’environnement n’est pas un passe-droit pour bafouer les droits des propriétaires. Selon lui, les cas de promoteurs qui obtiennent une compensation pour leurs revenus futurs sont rares. Il ajoute qu’il est inacceptable que des villes condamnées pour expropriation déguisée aient éludé la loi en refusant de verser une quelconque indemnité aux citoyens touchés.

La tendance lourde dans les municipalités, c’est d’utiliser leur pouvoir de zonage pour prohiber toute construction sans acheter le terrain. C'est certainement illégal et c'est fautif. La jurisprudence va qualifier cette situation-là de différentes façons , résume Me Bélair.

En mai 2022, lors des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, le premier ministre François Legault a affirmé que la Loi sur l’expropriation serait modifiée en cours de mandat.

En attendant de nouvelles règles adoptées par Québec, les villes n’ont d’autre choix que d’indemniser pleinement les propriétaires et d’ajuster leurs plans de protection des milieux naturels en fonction de leur capacité de payer.

La population nous demande d'avoir de plus en plus d'espaces verts. Mais tant que la Loi sur l'expropriation n’est pas revue, il va y avoir des villes qui vont attendre avant de conserver des espaces verts dans des milieux de vie plus qu’importants , craint le maire Guillaume Tremblay.