Des places en camp de jour qui s’envolent comme des petits pains chauds

Des ratés avec la plateforme d'inscription ont touché en matinée des parents qui inscrivaient leurs enfants pour la première fois, les empêchant de réserver des places.

J'ai été redirigée vers une page au niveau du relevé 24 qui nous demandait de remplir nos informations personnelles et je n'ai jamais pu avoir accès à l'inscription , a déploré Fanny Queenton, qui souhaitait inscrire sa fille.

Mme Queenton a ensuite tenté de rejoindre quelqu'un à la Ville pour l'aider.

Ça a pris trois heures avant que je réussisse à parler à un humain. J'ai appelé à plusieurs endroits pour essayer de comprendre la problématique et m'assurer que ça n'allait pas se répéter , a-t-elle raconté sur les ondes de Même fréquence.

La Ville de Rimouski dit effectivement avoir reçu un volume d'appels très élevé et la visite de plusieurs parents mécontents.

La cheffe de division à la vie communautaire, Olivia Proulx Brisson, s'est dite désolée de cette situation.

On avait fait plusieurs tests depuis janvier [...] mais on n'est pas à l'abri de ces choses-là , a-t-elle expliqué. On est très sensibles à ce que ça peut représenter comme enjeu pour les parents.

Le problème a heureusement été réglé pendant la journée; certains parents ont donc pu inscrire leurs enfants lors de la deuxième vague d'inscription, en soirée.

Des places recherchées

Malgré cela, de nombreux parents ne pourront pas envoyer leur enfant au camp de jour cette année et ce, même si la Ville a offert 15 % plus de places pour cet été par rapport à l'an dernier.

« Mercredi matin, les places se sont envolées en quatre minutes. Il y a certains parents qui n’ont pas pu avoir des places. On a été nous-mêmes surpris par la rapidité à laquelle les places se sont envolées. » — Une citation de Olivia Proulx Brisson, cheffe de division à la vie communautaire à la Ville de Rimouski

Les parents qui n'ont pas obtenu de place ont la possibilité d'inscrire leur enfant sur une liste d'attente. Au moment de publier ces lignes, nous n'avions pas obtenu de réponse de la Ville de Rimouski à savoir combien d'enfants étaient inscrits sur cette liste.

En l'absence de service de garde scolaire l'été, les camps de jour revêtent une importance primordiale pour les parents qui doivent continuer de se rendre au travail.

Se permettre de prendre deux, trois semaines supplémentaires [de vacances], ce n'est pas possible , déplore Guillaume Therrien, qui est père monoparental de deux garçons.

Se tourner vers des camps plus chers

Le prix des camps de jours de la Ville de Rimouski a augmenté de 20 % cette année, notamment pour offrir de meilleurs salaires et favoriser la rétention des moniteurs. Malgré la hausse, cette option demeure la plus abordable.

Les camps spécialisés sont en général moins abordables que ceux offerts par les municipalités. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Faute de place dans les camps de jour municipaux, les parents doivent se tourner vers les camps offerts par d'autres organismes qui coûtent souvent plus de deux fois plus cher.

« Il y a plusieurs [autres camps] qui existent, mais encore faut-il avoir les sous pour payer, c'est pas donné et c'est pas tous les parents qui peuvent se le permettre. » — Une citation de Fanny Queenton

Qui plus est, les places disponibles dans ces camps sont dans certains cas plus limitées cette année en raison de la tenue des Jeux du Québec, qui monopolise certaines infrastructures. Par exemple, les Camps Académie, qui offrent normalement 114 camps pendant la période estivale à Rimouski, n'en offre que 79 cette année puisque ses activités, qui se déroulent normalement à l'école Paul-Hubert, doivent se dérouler dans un centre communautaire, ce qui limite le nombre de places disponibles.

On a énormément de parents qui sont déçus parce qu'il manque de places , indique l'adjoint à la direction de des Camps Académie à Rimouski, Marc-André Veilleux.

Des camps spécialisés dans différentes disciplines sportives et artistiques sont également offerts par certains organismes.