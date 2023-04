Verglas : Des équipes d’Hydro-Québec envoyées en renfort en Outaouais

Dans la province, plus d’un million d’abonnés à Hydro-Québec n’avaient pas d’électricité jeudi matin.

Une vingtaine de travailleurs d’Hydro-Québec de l’Abitibi-Témiscamingue ont pris la route mercredi pour aider leurs collègues en Outaouais.

Alexandra Fortin d'Hydro-Québec souligne que les équipes sont débordées par ces milliers d’interruptions de courant.

Les régions qui sont les plus touchées sont l’Outaouais, les Laurentides, Laval, Lanaudière, la Montérégie, Centre-du-Québec et grand Montréal. Évidemment, c’est un système météo qui a été assez violent , souligne la porte-parole pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans la province, des clients pourraient devoir attendre vendredi ou pendant la fin de semaine pour retrouver l’électricité.

Les huit équipes de l’Abitibi-Témiscamingue aideront à rétablir le courant.

L’an dernier, l’équipe du Vidéojournal avait rencontré deux monteurs de ligne pour en apprendre un peu plus sur ce métier qui comporte son lot de défis.