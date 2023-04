Attendre près de 12 h dans une ambulance à Regina, une situation critiquée par le NPD

Des données obtenues par le parti dans l'opposition, le Nouveau Parti démocrate, démontrent que des ambulances ont dû attendre jusqu’à 12 heures avant de faire débarquer des patients aux urgences à Regina, durant les six premières semaines de 2023.

Ces données ont été dévoilées après que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan eut obtenu des informations officielles à travers une demande d’accès à l’information.

Des notes d'un superviseur d'ambulanciers affirment que les salles d'urgence étaient bondées et que son équipe était très occupée.

Ces documents ont aussi révélé que la file d'attente pour les appels nécessitant une ambulance à Regina pouvait atteindre neuf personnes ou plus.

Les ambulances disponibles dans des régions voisines, comme Indian Head, étaient parfois appelées à Regina pour intervenir.

Selon le Parti néo-démocrate, le ministre de la Santé, Paul Merriman, doit en faire plus pour s'attaquer à ce problème dans la province.

C'est peut-être une vérité difficile à digérer pour le ministre, mais c'est un fait. Ces retards et ces arriérés sont dus aux échecs de son gouvernement et ils ne touchent pas seulement Regina, mais aussi d'autres communautés , a déclaré le porte-parole de l'opposition néo-démocrate pour les personnes âgées, Matt Love.

Paul Merriman a reconnu l'existence des longs temps d'attente dans le milieu de la santé en Saskatchewan, mais ajouté que le dernier budget prévoit 8,8 millions de dollars pour résoudre ce problème.

Je tiens à rassurer les habitants de la Saskatchewan : s'ils doivent composer le 911, s'ils ont besoin d'une ambulance (...), nous serons en mesure d'arriver sur place le plus rapidement possible, de les amener aux urgences, de les trier et de les faire passer par notre système de soins de santé , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Alexander Quon