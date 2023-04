Une trentaine de roquettes tirées du Liban, un blessé et des dégâts en Israël

Selon l' ANI , l'artillerie israélienne a tiré plusieurs obus depuis ses positions à la frontière sur les abords de deux villages du sud du Liban, après le lancement de plusieurs roquettes de type Katioucha sur Israël.

L'armée israélienne affirme de son côté que 34 roquettes ont été tirées du Liban, dont 5 sont tombées en Israël et 25 ont été interceptées par la défense antiaérienne.

Avant cela, des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville de Shlomi et à Moshav Betzet, dans le nord d'Israël ainsi que d'autres localités de la région.

L'endroit où sont tombées les roquettes fait l'objet d'un examen , ajoute l'armée, précisant simplement que ces statistiques ne sont pas définitives .

À 16 h 30 heure locale (9 h 30 HAE), aucune revendication n'avait été publiée pour ce tir.

Pas de riposte israélienne jusqu'ici

Interrogé par l' AFP peu après 16 h (heure locale), un porte-parole militaire israélien a affirmé que l'armée n'avait pas riposté jusqu'ici .

À Fassuta, un village du nord d'Israël, un journaliste de l' AFP a vu une base de roquette noircie gisant sur la chaussée.

Une roquette qui a été tirée du Liban vers le territoire israélien a été interceptée avec succès. Une auto a été endommagée dans la ville de Fassuta, dans le nord d'Israël. Photo : afp via getty images / JALAA MAREY

À Shlomi, des journalistes de l' AFP ont vu des boutiques criblées d'impact après l'explosion d'un engin ayant laissé son impact sur la chaussée.

Jugeant la situation actuelle […] extrêmement sérieuse , la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a lancé un appel à la retenue et à éviter une escalade supplémentaire .

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, est informé en continu de l'évolution de la situation et doit mener une évaluation avec les responsables des agences de sécurité , a déclaré son bureau.

Selon les services de secours, un homme de 19 ans a été légèrement blessé par un éclat et une femme de 60 ans a été blessée en courant pour se mettre à l'abri.

Mise en garde

Plus tôt jeudi, le mouvement islamiste armé pro-iranien du Liban, le Hezbollah, avait averti qu'il soutiendrait toutes les mesures que les groupes palestiniens pourraient prendre contre Israël après les affrontements qui ont secoué la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam.

Le Hezbollah dénonce avec force l'assaut mené par les forces d'occupation israéliennes contre l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et ses agressions contre les fidèles , a déclaré le Hezbollah dans un communiqué.

Des policiers israéliens se tiennent à côté de la fumée d'un incendie suite à des tirs de roquettes du Liban vers Israël à Bezet, dans le nord d'Israël, le 6 avril 2023. Photo : Reuters / Fadi Amun

Le Hezbollah proclame son entière solidarité avec le peuple palestinien et les mouvements de résistance [à Israël], et s'engage à les soutenir dans toutes les mesures qu'ils prendront pour protéger les fidèles et la mosquée Al-Aqsa et pour dissuader l'ennemi de poursuivre ses agressions , a-t-il ajouté.

Le Hezbollah, bête noire d'Israël, qui contrôle de fait le sud du Liban, entretient de bonnes relations avec le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, et avec le djihad islamique palestinien. Son secrétaire général, Hassan Nasrallah, a reçu en mars des responsables des deux formations.

Contexte tendu

Deux roquettes ont été tirées mercredi soir depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, après des tirs similaires la nuit précédente auxquels Israël avait répliqué avec des frappes, sur fond de violences dans la mosquée Al-Aqsa. Le dernier tir de roquette du Liban vers Israël remonte à avril 2022.

Israël et le Liban restent techniquement en état de guerre après différents conflits et leur frontière est contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), déployée dans le sud du Liban. En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires.