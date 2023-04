Des propriétaires entament une poursuite en justice à l’encontre d’Expedia Canada

Des propriétaires manitobains poursuivent Expedia Canada en justice et réclament plus de 30 000 $ pour des dommages causés à leur maison en février dernier. Ces derniers avaient loué leur propriété sur le site Vrbo, qui fait partie du Groupe Expedia.

Selon les propriétaires, Inderjeet et Tarwinder Singh, plus de 100 personnes avaient participé à une fête, qui s'est tenue dans cette maison située à Rossler, une municipalité qui se trouve à environ 27 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.Cet événement avait même entraîné l'intervention de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ).

Selon les forces de l'ordre qui sont intervenues dans cette affaire en février dernier, la fête avait été annoncée sur Snapchat et la majorité des participants ne se connaissaient pas.

Deux adolescents y ont été agressés et une troisième personne qui a été victime de surdose, avaient dû être transportés à l'hôpital ce soir-là.

Inderjeet et Tarwinder Singh ajoutent qu'ils avaient clairement indiqué sur Vrbo que la capacité maximale de la propriété était de six invités.

Ils ajoutent qu' Expedia Canada possède des politiques d’entreprise négligentes et qui mettent à risque des propriétaires comme eux. Ils disent avoir annulé toutes les réservations futures sur Vrbo après la fête.

« Expedia est une entreprise mondiale qui pèse des milliards de dollars et qui devrait avoir des politiques sûres pour protéger les citoyens au lieu de se contenter de toucher des commissions » — Une citation de Inderjeet et Tarwinder Singh, propriétaire

Les deux propriétaires ont déposé une plainte contre la société mère devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba, le 24 mars dernier après que e Vrbo a refusé de payer pour les dégâts, et leur a demandé de plutôt s’adresser à l'hôte qui a réservé la maison pour obtenir gain de cause.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas répondu aux messages d'Inderjeet et Tarwinder Singh,selon le dossier déposé au tribunal.

La police d’assurance de responsabilité civile de Vrbo ne couvre pas les dommages causés par les clients dans des situations similaires et l'entreprise recommande à ses hôtes de souscrire une assurance complémentaire auprès d'un tiers pour bénéficier d'une couverture plus étendue que celle qu’elle propose.

Dans la plainte déposée, les propriétaires allèguent que Vrbo a permis et encouragé les activités criminelles auxquelles ils [les participants] se sont livrés cette nuit-là.

Ces allégations n'ont jusqu'ici pas été prouvées en Cour.

Inderjeet et Tarwinder Singh précisent dans leur plainte que les réparations des dommages s'élèvent à près de 17 000 $ pour des murs cassés, des serrures et des fenêtres brisées, et plus de 12 000 $ pour des objets volés. De plus, ils expliquent avoir dû effectuer un nettoyage en profondeur pour retirer des taches de sang.

Avec les informations de Rachel Bergen