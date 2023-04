La N.-É. sceptique demande à Ottawa de voir l’argent pour la boucle de l’Atlantique

« Je dirais que je ne suis pas optimiste quant à la boucle de l'Atlantique » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Je n'y investirai pas beaucoup de temps , a dit le premier ministre. Jusqu'à ce que je comprenne que le gouvernement fédéral est là de manière significative pour soutenir les contribuables.

Le méga projet améliorerait les lignes de transport d'électricité entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec afin d'importer de l'hydroélectricité dans les maritimes qui dépendent actuellement principalement des combustibles fossiles pour l'électricité. Leurs centrales au charbon doivent fermer d'ici 2030.

J'ai des questions importantes sur la boucle. Est-ce que l'énergie est disponible à partir du Québec ou quand est-ce qu’elle pourra être prêtée. Je ne suis sûr de rien. Nous allons examiner ce qui est possible et si c'est possible,parfait, mais si non alors nous devons trouver d'autres options , a dit le premier ministre, déçu.

Le gouvernement de Tim Houston s'est donné pour objectif de se débarrasser du charbon dans la production d'électricité d'ici 2030, et même d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Les remarques du premier ministre contrastaient fortement avec l'évaluation optimiste fournie la veille à Halifax par le ministre fédéral de l'Infrastructure, Dominic LeBlanc. Le ministre dit que les négociations sont en cours

Dominic LeBlanc a prédit qu'un accord de principe serait conclu d'ici le milieu de l'année.

Il a déclaré que des conversations commerciales sensibles détaillées étaient en cours entre les trois provinces, leurs services publics et le négociateur fédéral Serge Dupont, un ancien haut fonctionnaire embauché pour représenter Ottawa dans les négociations.

Je me fie à ce que me disent Serge Dupont et les responsables du Bureau du Conseil privé qui sont impliqués dans ces conversations et je ne suis pas du tout pessimiste. Serge Dupont nous rapporte que ses conversations avec Emera, qui est la société mère de Nova Scotia Power, et avec les services publics du Nouveau-Brunswick et du Québec sont très encourageantes. Je suis donc très optimiste , a déclaré Dominic LeBlanc.

De l'argent dans le budget fédéral

Le budget fédéral de la semaine dernière indiquait que la contribution d'Ottawa proviendrait de 20 milliards $ alloués à la Banque de l'infrastructure du Canada pour les infrastructures d'électricité verte à travers le Canada y compris pour des projets majeurs tels que la boucle de l'Atlantique .

Le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, Tory Rushton, a dit que la province attend de voir ce que ça veut dire.

Tory Rushton, député progressiste-conservateur de Cumberland-Sud et ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Si le budget fédéral est une indication qu'ils sont impatients de faire bouger les choses, mettez cela sur la table , a déclaré Tory Rushton. Nous devons entendre 100 % du nombre total que le gouvernement fédéral met sur la table. Nous ne pouvons pas faire ça sans le gouvernement fédéral.

Tim Houston a souligné le plan de sauvetage que le gouvernement fédéral a accordé aux clients d'électricité de Terre-Neuve-et-Labrador en juillet 2021, quelques semaines avant le déclenchement d'élections fédérales.

Ottawa a accepté de transférer des milliards de dollars de redevances pétrolières fédérales pour subventionner les tarifs d'électricité qui devaient monter en flèche pour payer les dépassements du projet hydroélectrique provincial de Muskrat Falls au Labrador.

Ils n'ont pas fait ça pour la Nouvelle-Écosse. J'aimerais voir ça. J'aimerais voir un investissement direct et significatif du gouvernement fédéral pour soutenir les contribuables , a dit Tim Houston.

En l'absence d'une contribution fédérale adéquate, il a dit que la province se concentre sur un effort fait en Nouvelle-Écosse pour verdir le réseau, qui comprend l'ajout de grandes quantités d'énergie éolienne et l'exploration de possibilités comme l'énergie nucléaire.

Le bureau de Dominic LeBlanc a refusé de commenter les propos de Tim Houston.