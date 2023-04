La province reprend le contrôle des routes des anciens DSL à Tracadie

Dans un communiqué, la municipalité annonce que le ministère des Transports et de l’Infrastructure va reprendre l’administration et le contrôle des routes des anciennes zones rurales à compter du 1er janvier 2024 .

La municipalité devait s’occuper de l’entretien et du déneigement des routes des anciens DSL depuis 2020 en échange d’une contribution financière du ministère des Transports et de l’Infrastructure. En 2020, ce montant était de 2,4 millions de dollars.

Selon la ville, ce montant était insuffisant pour entretenir les 200 kilomètres de route visés.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, se réjouit de la tournure des évènements dans le dossier de la gestion des routes. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire Denis Losier se réjouit de l’entente.

C'est un soulagement , dit-il. C'est le dossier principal sur lequel je voulais avoir des réponses du gouvernement pour que la municipalité puisse affronter l'avenir. Après plusieurs années, ça se termine sur une note positive. Il reste des balises à organiser au niveau du budget pour finaliser le tout. Mais, c'est une excellente nouvelle.

Garder les services

Le maire indique que les élus municipaux devraient entreprendre des discussions au sujet du budget 2024.