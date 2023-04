Près de 650 emplois perdus après l’arrêt de la production de pâtes et papiers par Canfor

Canfor est en train de mettre fin à ses activités dans des usines à Chetwynd, à Houston et à Prince George.

À Prince George, la ligne de production de pâte, qui fonctionnait depuis les années 1960, s’est arrêtée le 3 avril.

La ligne de production de papier de l’usine continuera toutefois de fonctionner, tout comme les deux autres usines de pâtes et papiers à Prince George.

À Houston, à 300 kilomètres à l’ouest de Prince George, la scierie a arrêté ses activités le 31 mars.

L’usine de séchage-rabotage de Houston s’éteindra à la mi-avril. Canfor entreprendra un processus de plusieurs années pour transformer les lieux en usine de fabrication.

À Chetwynd, où la compagnie fermera ses portes de façon définitive, la production ralentira, puis s’arrêtera d’ici la fin du mois d'avril.

En tout, environ 640 personnes sont touchées dans les trois communautés, comme l'a précisé la porte-parole de Canfor, Michelle Ward, dans une déclaration.

Elle a ajouté que, sur les 440 employés touchés par les fermetures des usines à Chetwynd et à Houston, 80 ont trouvé des emplois ailleurs dans l’entreprise, et 70 prennent leur retraite ou en ont fait la demande en vertu d'un programme de transition vers la retraite.

La porte-parole a ajouté que, à Prince George, environ la moitié des 200 emplois à temps plein touchés ont fait l'objet de départs à la retraite anticipés, de départs volontaires ou de transferts à l’interne.

Un impact ressenti dans toute la communauté

Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Le conseiller municipal de Prince George Brian Skakun, qui a commencé à travailler à Canfor en 1988, est l’un de ceux qui a accepté de prendre une retraite anticipée.

J’ai pensé qu'en partant j’aurai un peu d’aide financière et qu'une personne de moins perdra son emploi et n’aura pas à quitter la communauté.

Le conseiller municipal est inquiet de l’impact économique des pertes d’emplois sur toute sa communauté et encore davantage à Chetwynd et à Houston, qui ont des économies moins diversifiées et une plus petite population que Prince George.

L’organisme de développement économique du Nord, le Northern Development Trust, prévoit que trois emplois indirects soient touchés pour chaque emploi perdu à Canfor. L'impact se fera ainsi ressentir dans l’industrie du camionnage, mais aussi dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré par le passé que l’industrie forestière de la province est en difficulté.

Il a annoncé plusieurs appuis à l’industrie, dont un fonds de 90 millions de dollars pour des emplois en fabrication, 50 millions de dollars pour l'exploitation et l'accès à de la fibre dans des régions ravagées par le feu et 4,5 millions de dollars pour rouvrir une usine de pâtes et papiers sur l'île de Vancouver.

Avec des informations d'Andrew Kurjata