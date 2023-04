Le taux de chômage s’est maintenu à 5 % au Canada en mars

L'emploi avait peu varié au Canada en février après avoir fortement progressé, de 69 000 en décembre et de 150 000 en janvier. Quant au taux de chômage, il s'est élevé juste au-dessus du creux record de 4,9 % enregistré en juin et en juillet derniers.

L'agence fédérale ajoute que le taux de chômage a été de 4,2 % au Québec au mois de mars et que l'emploi y est resté stable.

Le nombre de Canadiens en emploi a progressé dans le transport et l'entreposage, dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien ainsi que dans la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail. En revanche, l'emploi a reculé dans la construction et dans les ressources naturelles, notamment.

Dans les Maritimes, le taux de chômage est resté stable en Nouvelle-Écosse, à 5,7 % le mois dernier, le même qu'en février. Le taux a reculé dans les autres provinces : de 6,3 % à 5,8 % au Nouveau-Brunswick et de 7,3 % à 6,6 % à l'Île-du-Prince-Édouard.

Statistique Canada ajoute que par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a augmenté de 5,3 % au Canada le mois dernier pour atteindre 33,12 $. La croissance des salaires a été semblable à celle de 5,4 % observée en février.