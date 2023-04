Le projet de Nemaska Lithium présenté au public à Bécancour

Nemaska Lithium a présenté les grandes lignes de son projet d'usine mercredi à l’Auberge Godefroy, à Bécancour. Le but de cette rencontre citoyenne était de répondre aux questions de la communauté et de dévoiler les résultats de l'évaluation environnementale et sociale réalisée par l’entreprise.

Plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées pour l’événement, malgré les mauvaises conditions routières. Certains étaient simplement curieux alors que d'autres venaient s'informer sur les possibilités d'emplois.

La nouvelle usine de production d'hydroxyde de lithium nécessitera l'embauche de plus de 200 personnes lors de la mise en service prévue au début 2026. D'ici là, le chantier sera majeur. Plusieurs contrats ont déjà été octroyés et la construction débutera au début de l'été au parc industriel de Bécancour.

Maquette de la future usine de Nemaska Lithium à Bécancour présentée mercredi. Photo : Radio-Canada

Des questions environnementales

La réalisation des projets de la filière batterie ne se fera sans conséquences pour l'environnement. Seulement pour le projet Nemaska, 43 hectares de forêts ont été rasés et sept hectares de milieux humides sacrifiés.

Le directeur principal de l'environnement et des relations avec les parties prenantes de l'entreprise, Vincent Perron, assure que tout a été fait pour protéger les milieux de qualité.

On a une usine de gros gabarit, alors c'était impossible de tout conserver, explique-t-il. Le milieu humide qui offrait une plus grande valeur écologique a été conservé à plus de 50 % et nous avons payé une compensation au ministère de l'Environnement pour la partie qu'on a détruite.

Des équipes s'affairent à préparer le terrain où l'usine Nemaska Lithium sera construite au parc industriel de Bécancour. Photo : Radio-Canada

D'anciens investisseurs manifestent

L'aventure Nemaska est aussi celle au cours de laquelle des milliers d'investisseurs ont perdu des sommes considérables lorsque la compagnie s'était mise sous la protection de ses créanciers en 2019.

Nemaska, maintenant la propriété d'Investissement Québec et de l'Américaine Livent, n'est plus cotée en bourse. Or, trois anciens investisseurs ont fait le voyage de Montréal et Thetford Mines afin de manifester, pancartes à la main, en avant de l'Auberge Godefroy.

Alain Champagne affirme avoir perdu de l'argent en investissant dans Nemaska Lithium. Il est venu manifester mercredi à Bécancour avec quelques autres anciens investisseurs. Photo : Radio-Canada

Alain Champagne affirme avoir perdu plusieurs millions de dollars dans l'aventure. La présentation publique du projet avait pour lui un goût amer.

« La filière batterie a été faite sur le dos de 25 000 investisseurs comme nous. Plusieurs personnes ont tout misé là-dedans dont leur fonds de retraite. C'est un désastre. [...] Il ne faut plus jamais que ça arrive. » — Une citation de Alain Champagne

Il soutient que le gouvernement, qui, à l'époque, vantait le projet, a incité indirectement des épargnants à injecter de l'argent pour ensuite les abandonner. M. Champagne se doute bien qu'il ne reverra jamais la couleur de son argent, mais il a tenu à faire le trajet pour sensibiliser la population à la situation.