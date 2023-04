Le Nouveau-Brunswick veut recruter 50 % plus de procureurs

La province compte 61 postes de procureurs à l’heure actuelle. Le budget provincial prévoit des fonds pour en ajouter 30.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, a déclaré à l’Assemblée législative, à la fin du mois de mars, que c’est une hausse historique de 50 %.

La présidente de l’Association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick, Shara Munn, a expliqué en février que la dotation en personnel avait atteint un point de crise où le système judiciaire risquait de s’écrouler.

La présidente de l’Association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick, Shara Munn, se demande comment les nouveaux postes seront pourvus. Photo : Gracieuseté/Shara Munn

Shara Munn exprimé un optimisme modéré à la suite du budget. Elle estime que le gouvernement reconnaît le problème, mais elle se demande quand les postes en question seront pourvus.

La crise à certains endroits se poursuit. Le financement n’est pas une baguette magique qui règle le problème le jour même du budget , affirme Shara Munn.

Des causes suspendues indéfiniment

L’Association a exprimé publiquement son inquiétude en février lorsqu’un juge à Moncton a suspendu une cause d’agression sexuelle parce que le procès avait trop tardé. Le juge avait attribué certains retards au bureau des procureurs.

Quelques jours plus tard, à la mi-mars, un juge à Fredericton a suspendu indéfiniment 25 accusations de vol et de fraude portées contre un ancien vendeur d’automobiles, en raison de retards dans les procédures.

La Cour suprême du Canada, dans une décision rendue en 2016, a établi une limite de 18 mois pour conclure des procès au criminel à la Cour provinciale et de 30 mois à la Cour du Banc du Roi.

Préoccupation pour l’expérience professionnelle

Le budget provincial prévoit la formation de deux équipes de procureurs spécialisés à Moncton, l’une pour les causes portant sur le crime organisé, l’autre pour les cas graves. La province veut aussi agrandir l’équipe chargée des causes en matière d’exploitation d’enfants en ligne.

Shara Munn s’en réjouit, mais selon elle ces équipes comprendront vraisemblablement des procureurs chevronnés, ce qui risque de laisser des causes à d’autres collègues moins expérimentés.

Je n’ai rien contre les nouveaux avocats et les nouveaux procureurs. J’en étais une moi-même. Mais voilà, quand vous travaillez dans un bureau qui a de la difficulté à exécuter ses tâches quotidiennes, former de nouveaux procureurs serait ardu , explique Shara Munn.

Selon elle, environ la moitié des procureurs à Moncton comptent moins de cinq ans d’expérience chacun.

L’avocat Gilles Lemieux, qui a travaillé sur plusieurs causes complexes et renommées à Moncton, juge qu’il ne suffit pas d’embaucher plus de procureurs pour résoudre toutes les difficultés de la Couronne et des tribunaux.

L'avocat Gilles Lemieux, à Moncton, est d’accord avec l’Association des procureurs qui fait état d’une crise dans le système judiciaire au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Les problèmes, explique Me Lemieux, comprennent de longs reports au début des procédures entraînés par la lenteur de la Couronne à présenter ses preuves. Sans les preuves, les avocats demandent des délais.

Gilles Lemieux est d’accord avec l’Association des procureurs qui fait état d’une crise dans le système judiciaire.

Est-ce que c’est à cause d’un manque de personnel ou est-ce de la mauvaise gestion? C’est difficile de le savoir. On ne fait pas de publicité sur les problèmes internes , affirme Gilles Lemieux.