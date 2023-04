Le N.-B. prévoit hausser le nombre de procureurs, mais est-ce que ce sera suffisant?

Dans le budget qu’il vient de déposer, le gouvernement provincial prévoit la création de 30 nouveaux postes de procureurs. Il y en a déjà 61.

Shara Munn, la présidente de l'association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick, accueille cette nouvelle avec un optimiste prudent. On pense que c’est la première étape d’une solution , a-t-elle dit jeudi dans une entrevue à Radio-Canada.

Shara Munn, présidente de l'association des procureurs de la Couronne du Nouveau-Brunswick, en entrevue par webcam le 23 février 2023. Photo : Radio-Canada

En février, l’association avait demandé plus de ressources. Les procureurs, disait Shara Munn, étaient débordés comme jamais auparavant. La conséquence directe et visible de cette situation, ce sont les délais dans le système de justice.

Maintenant nous sommes en attente de savoir comment les problèmes liés au recrutement, à la rétention, seront adressés par l’employeur , a cependant prévenu Shara Munn, jeudi. En particulier à ce qui a trait au recrutement et à la rétention des avocats expérimentés.

« On a besoin de juristes expérimentés capables de se mettre au travail rapidement. » — Une citation de Shara Munn , présidente de l'association des procureurs de la Couronne du N.-B.

Les avocats rencontrés jeudi abondent dans le même sens.

De créer 30 nouveaux postes de procureurs de la Couronne est une bonne chose en soi, affirme Maître Gilles Lemieux, avocat criminaliste chez Lemieux Ménard & Co. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la solution complète au problème? Je ne crois pas , s’empresse-t-il d’ajouter.

Créer des nouveaux postes et les remplir sans savoir si les personnes qui sont là ont les connaissances, l'expertise et l'expérience pour faire avancer les dossiers dans le bon temps, c'est une autre histoire , prévient Maître Lemieux.

« Ce n'est pas négatif, mais c'est simpliste comme réponse au problème. » — Une citation de Maître Gilles Lemieux, avocat criminaliste

Maître Gilles Lemieux en entrevue jeudi à Saint-Antoine au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’avocat souligne qu’il y a également un manque de personnel de soutien. Souvent, la communication de la preuve ne se fait pas rapidement et les avocats de la défense n’ont pas ce qu’il faut pour défendre leurs clients convenablement. On se ramasse en cour et on est obligés de dire à la cour qu’on n'est pas prêts, parce qu'on n'a pas la divulgation .

Ces délais s’accumulent. Si un accusé ne peut avoir un procès avant 18 mois devant une cour provinciale ou 30 mois devant une cour supérieure, les accusations seront abandonnées. La Cour suprême du Canada en a statué ainsi dans l’arrêt Jordan en 2016.

Les cours sont obligées de mettre fin à des dossiers sans qu'il y ait eu une décision, parce que le délai est déraisonnable , rappelle Maître Lemieux. C'est pas juste en créant des postes [de procureurs] et en lançant de l'argent dans un trou noir. Il faut avoir un plan détaillé faut donner aux personnes qui sont en place le support et tout ce dont ils ont besoin pour faire avancer les choses de façon convenable .

Maître Daniel Gallant rencontré jeudi devant le palais de justice à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La cause des délais est multiple et ne se limite pas au manque de procureurs, observe Maître Daniel Gallant, avocat de la défense chez Noël & Associates, à Dieppe.

Trente procureurs au niveau de la province, ça pourrait faire du bien , a-t-il mentionné jeudi.

Les autres ressources devront suivre également , ajoute-t-il. Si on regarde du côté de la défense, c'est sûr que ça va prendre des gens pour défendre ces gens-là aussi. Il y a quand même un nombre limité d'avocats de la défense, qui ont des dates [de disponibilité] limitées.

Il espère néanmoins que ce qu’il qualifie de pas dans la bonne direction de la part du gouvernement provincial puisse commencer à améliorer l’accès à la justice pour les citoyens du Nouveau-Brunswick.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue