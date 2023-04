Hydro-Québec : hôpitaux, CHSLD et télécommunications rebranchés en priorité

« Tous les moyens humains, techniques et financiers sont déployés pour rebrancher les clients le plus rapidement possible », a affirmé la présidente sortante d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, jeudi, au lendemain d'intempéries qui ont privé de courant plus d'un million d'abonnés. Le rebranchement du tiers d'entre eux devrait avoir lieu d'ici minuit.

Jeudi, en début de soirée, quelque 285 000 foyers avaient retrouvé le courant. On devrait finir [la journée] entre 300 000 et 350 000 , a déclaré vers 19 h le vice-président opérations et maintenance d'Hydro-Québec, Régis Tellier.

Hydro-Québec espère pouvoir rebrancher un autre tiers de ses abonnés d'ici vendredi soir.

Mais d'autres devront patienter jusqu'à samedi, voire au cours du week-end de Pâques, avant que la situation ne revienne à la normale, selon ce qui a été mentionné lors d'un point de presse, jeudi.

Pratiquement la moitié des pannes se trouvent sur le territoire de Montréal, où plus de 374 000 clients sont toujours privés d'électricité jeudi, vers 20 h 30.

Entrevue avec Régis Tellier, vice-président opérations et maintenance d'Hydro-Québec.

Ailleurs au Québec, le nombre de clients privés d'électricité se décline ainsi :

plus de 103 000 en Montérégie;

plus de 90 000 à Laval;

plus de 67 000 en Outaouais;

plus de 65 000 dans les Laurentides;

et plus de 35 000 dans Lanaudière.

Priorités

Les équipes d'Hydro-Québec s'assurent d'abord de la sécurité du public, par exemple en retirant des fils du chemin. Ils sont plus de 1100 travailleurs sur le terrain, sans compter les responsables administratifs et de la logistique.

Les équipes se consacrent ensuite à rétablir l'électricité dans des lieux névralgiques, hôpitaux, centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et résidences pour personnes âgées (RPA).

Les infrastructures de télécommunication font aussi partie de cette liste de priorités. Un représentant de Telus a expliqué à Radio-Canada qu'il pourrait y avoir une congestion réseau limitée et temporaire dans certaines régions, puisque certaines familles utilisent le réseau sans fil pour leurs besoins de connectivité .

Enfin, elles donnent la priorité du rétablissement du courant aux endroits où il y a une concentration d'abonnés. À cet égard, bonne nouvelle : environ 25 % de l'ensemble des pannes touchent 1000 abonnés et plus.

Des émondeurs secondent les efforts du personnel d'Hydro-Québec, car de nombreux arbres ont subi les contrecoups du cocktail de pluie verglaçante et de neige qui s'est abattu sur la province, le tout accompagné de forts vents. À Montréal seulement, on évalue à 300 le nombre d'arbres qui sont tombés.

En Montérégie, un sexagénaire a perdu la vie, jeudi matin, lorsqu'il a été heurté par une grosse branche tombée d'un arbre sur le terrain de sa résidence des Coteaux. Photo : Radio-Canada / Yannick Gadbois

En Montérégie, un sexagénaire a perdu la vie, jeudi matin, lorsqu'il a été heurté par une grosse branche tombée d'un arbre sur le terrain de sa résidence des Coteaux.

Un second décès lié aux chutes de branches d'arbres a été rapporté, jeudi. Il s'agit d'un résident de South Stormont, dans l'est de l'Ontario. C'est ce qu'a confirmé Bryan McGillis, maire de la Municipalité, à Radio-Canada.

D'ailleurs, Hydro-Québec rappelle qu'élaguer ou abattre un arbre peut être dangereux actuellement, surtout s'il y a des fils électriques à proximité.

Pas d'urgence majeure, selon les ministres Bonnardel et Fitzgibbon

Le portrait est moins critique que lors des pannes importantes survenues pendant les Fêtes, ou encore lors de la crise du verglas en 1998, où des pylônes tombaient sous le poids du verglas.

En conférence de presse, jeudi matin, les ministres François Bonnardel et Pierre Fitzgibbon se sont voulus rassurants : Il n'y a pas d'urgence majeure sur le territoire .

Ce qui n'a pas empêché le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, de déclarer : Évidemment, c'est une crise et Montréal est dévastée .

« La situation, selon nous, est très bien gérée. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec

Environ 25 % des pannes touchent 1000 abonnés et plus, et cette concentration devrait aider à rétablir la situation, ont dit les ministres Fitzgibbon et Bonnardel. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

C'est pas le temps de faire du camping dans la maison avec du propane , a précisé le ministre Bonnardel.

Justin Trudeau a assuré, en conférence de presse, que le gouvernement fédéral allait être là pour aider et pour répondre positivement , mais qu'aucune demande n'avait été formulée en milieu de journée.

Pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer sur les coûts associés aux pannes d'électricité de cette semaine, a affirmé Régis Tellier d'Hydro-Québec, jeudi soir. Ça va être probablement plus de 10 millions $ quand on voit plus de 1000 employés sur le terrain. [...] Pour vous donner une idée, pendant le temps des fêtes, [la panne] a coûté plus de 60 millions $.

L'enfouissement des fils, une solution trop coûteuse selon Québec

En conférence de presse, le premier ministre a été questionné sur la possibilité d'enfouir les fils électriques du réseau d'Hydro-Québec afin d'éviter les pannes.

« Pour enfouir tous les fils d'Hydro-Québec, on parle d'environ 100 milliards de dollars. Il faut être réaliste. Peut-être à certains endroits, oui. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

En entrevue avec Patrice Roy, Pierre Fitzgibbon a précisé qu’il était irréaliste de penser enfouir les 120 000 kilomètres de fils du réseau québécois. Entre 10 et 15 % est actuellement sous terre et des études sont en cours pour déterminer certains endroits où cette stratégie pourrait être efficace.

Plus de 1,1 million de clients d'Hydro-Québec ont perdu le courant avec la tempête de verglas. Hydro-Québec espère pouvoir rebrancher 70 à 80 % de ses clients sans électricité d'ici demain soir. Patrice Roy s'entretient avec le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

L'enfouissement des fils n'est pas une panacée, rappelle Hydro-Québec. Cette méthode peut retarder les travaux lorsqu'un bris survient, puisqu'il est alors plus compliqué d'atteindre les installations souterraines.

Conscient que la production électrique du Québec est appelée à augmenter avec l'électrification des transports, M. Legault n'a pas fermé la porte à d'autres moyens qui viendraient protéger le réseau énergétique de la province.

Sophie [Brochu] me parlait de peut-être mettre un fil au-dessus du bon fil pour recevoir la branche , a-t-il mentionné en guise d'exemple.

La vérificatrice générale avait relevé plusieurs lacunes concernant Hydro-Québec dans son rapport publié en décembre 2022. La durée moyenne des pannes par client (ayant augmenté de 63 % entre 2012 et 2021) et les moyens inadéquats pour faire face au vieillissement des actifs de la société d'État étaient au cœur de ses critiques.

Les premiers ministres du Québec et du Canada, François Legault et Justin Trudeau, ont rencontré des membres de l'équipe de direction d'Hydro-Québec, dont la présidente sortante Sophie Brochu, jeudi. Photo : Radio-Canada / Éric Plouffe

Les choses sont en train de changer, a soutenu le premier ministre, avant de conclure que quand on se compare, on se console .

La société d'État se défend aussi d'avoir sous-investi dans l'émondage des arbres à proximité des fils électriques. En entrevue, le porte-parole d'Hydro-Québec Maxence Huard-Lefebvre a précisé que les investissements en maîtrise de la végétation étaient de 60 millions de dollars par an et que ce montant avait doublé pour atteindre 120 millions cette année.

Rivières sous surveillance

Deux rivières ont atteint le seuil de surveillance à la suite des précipitations qui se sont abattues sur le Québec, mercredi : la rivière L'Acadie et la rivière Châteauguay, en Montérégie.

Mais la situation n'est pas inquiétante , a précisé François Bonnardel, qui dit par ailleurs que les autorités n'ont pas été prises de court par le système météorologique qui a touché l'ensemble du sud du Québec.

Les équipes de la sécurité civile sont sur le terrain depuis près de 72 heures, a dit le ministre Bonnardel, parce qu'on se préparait déjà à cette mini-tempête de verglas.

La Ville de Châteauguay a activé son plan de mesures d'urgence, car les sous-sols de plus de 250 résidences ont été inondés et plus de 10 000 autres foyers sont menacés d'être la cible de refoulements d'égout ou d'infiltration d'eau.

Le gouvernement du Québec s’active pour faire face aux conséquences du verglas qui s’est abattu mercredi. Entrevue avec Joshua Ménard-Suarez, conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique.

Environnement Canada rapporte que jusqu'à 35 mm de précipitations verglaçantes sont tombés sur Montréal, entre 15 et 25 mm sur la Montérégie et jusqu'à une trentaine de millimètres sur l'Outaouais.