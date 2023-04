Le Phoenix passe facilement au deuxième tour des séries

Le Phoenix de Sherbrooke a balayé l'Armada de Blainville-Boisbriand mercredi soir et passe facilement au deuxième tour dans les séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Lors du 4e match, la troupe de Stéphane Julien, a remporté une victoire convaincante de 5 à 0.

Joshua Roy a marqué deux fois en première période. Il a aussi obtenu une mention d'aide sur le dernier but de la soirée marqué par Hugo Primeau.

Le joueur clé du match ça été Roy. À sa première présence sur la glace, il a compté un but incroyable dans un espace restreint. On dirait que ça comme enlevé un peu de pression à notre équipe , explique l'entraîneur-chef.

Israel Mianscum et Jakub Brabenec ont aussi inscrit leur nom sur la liste des buteurs.

Le Phoenix a dominé 17 à 4 au chapitre des tirs aux buts.

La façon que l'on se défend et avec l'offensive que l'on a, on peut espérer que plus les séries vont avancer, ça va nous aider à gagner des matchs , ajoute Stéphane Julien.

Les Remparts de Québec et les Mooseheads de Halifax sont les deux autres équipes qui accèdent à la deuxième ronde des séries en ayant gagné leur série en quatre.