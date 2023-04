Les listes d’attente pour voir des médecins spécialistes s’allongent dans l’Est-du-Québec

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en date du 25 février 2023, 60 284 personnes étaient inscrites sur une liste d’attente dans l’un des quatre Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) du territoire.

La liste d’attente pour une consultation auprès d’un médecin spécialiste a décuplé au Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années. En 2020, 2500 personnes figuraient sur cette liste, elles sont aujourd’hui 28 462.

Ces données ne sont guère plus réjouissantes sur la Côte-Nord, où le nombre de patients en attente d’une consultation avec un médecin spécialiste a presque doublé depuis 2020 pour atteindre 20 041.

En Gaspésie, 9644 patients sont sur la liste d’attente, tandis qu'on en compte 2157 aux Îles-de-la-Madeleine.

Les dermatologues continuent de se faire rares dans nos régions. (Photo d'archives) Photo : iStock / Alex Raths

Dans toutes ces régions, les spécialités les plus demandées sont l’ORL, la neurologie, l’urologie, l’orthopédie, la dermatologie et l’immunologie.

Que ce soit au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux Îles ou sur la Côte-Nord, le temps d'attente pour ces spécialités dépasse les délais prescrits pour plus de la moitié des patients. Une situation qui s'est aggravée par rapport à avant la pandémie.

Améliorer l'efficacité du réseau de la santé

Le MSSS a rendu ces données publiques mardi dans le cadre du projet de loi sur l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux déposé la semaine dernière par le ministre Christian Dubé.

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, salue l’initiative même si, selon lui, des données clés sont absentes du portrait. Il aurait souhaité connaître le temps d’attente nécessaire avant de recevoir des services pour chaque spécialité.

C’est une belle ouverture. Il faut le signaler. C’est une transparence qu’on a rarement vue , indique M. Brunet.

On ne pourra pas continuer comme on l’a fait depuis 20, 30 ans. Il faut que les choses changent , clame Paul Brunet. Il croit cependant que le ministre Dubé l’a bien compris et juge que son Plan santé va en ce sens.

« Si d’ici deux, trois ans, le projet de loi n’a pas permis d’améliorer les choses, de faire diminuer les gens sur des listes d’attente partout, bien on sera obligés de conclure que le projet de loi ou la loi fût un échec. » — Une citation de Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Les régions et les grands centres : même accessibilité?

Pour sa part, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile, Joël Arseneau, estime que les données dévoilées par Québec n’ont rien de surprenant.

Je pense qu’il faut commencer par admettre qu’il y a un système à deux vitesses : les régions et les grands centres , déplore le député péquiste.

« On sait que si on n’a pas l’occasion de rencontrer un spécialiste, peu importe la spécialité, on n’aura pas de rendez-vous pour une chirurgie. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le député de l’archipel a aussi de grandes attentes envers le Plan santé du gouvernement caquiste. Il estime que le seul moyen de résorber les listes est de revoir l’organisation du travail et le déploiement des ressources.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse et Camille Lacroix