Des écoles et des commerces fermés à Windsor en raison des pannes de courant

Selon le bilan d'Hydro-Québec, près de 7000 clients n'ont pas de courant en Estrie. Windsor est de loin la ville la plus affectée avec un peu plus de 2200 abonnés sans courant depuis la fin de la journée mercredi.

On essaie de rejoindre les gens d'Hydro-Québec, mais on comprend, ils sont débordés. [...] En espérant que ça va se rétablir le plus tôt possible, mais on n'a pas beaucoup d'information , explique la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

D'ailleurs, le Centre de services scolaire des Sommets a annoncé la fermeture de quatre de ses établissements en raison des pannes de courant qui perdurent , peut-on lire dans un communiqué.

L'École primaire Saint-Philippe, l'École secondaire du Tournesol, le Centre d'éducation des adultes et le Centre de formation professionnelle sont fermés pour la journée. Le transport scolaire est également suspendu.

La municipalité de Windsor ouvre les portes du centre communautaire à ses citoyens.

On va offrir du café, si les gens ont des besoins ils vont pouvoir venir nous voir là. [...] Aussi, juste pour recharger son cellulaire , ajoute la mairesse.

Pour l'ensemble de la MRC du Val-Saint-François, 2675 clients sont privés d'électricité.

La situation est complexe, elle est étendue et comporte des imprévus, donc on peut penser que malheureusement ce n'est pas la totalité des clients qui vont retrouver le courant aujourd'hui, peut-être même demain. C'est un peu un défi pour les équipes d'Hydro-Québec aujourd'hui , a précisé à l'émission Par ici l'info, le porte-parole d'Hydro-Québec, Philippe Cyr.

« Il faut s'attendre que ça puisse durer encore quelque temps. On n'est pas capable de vous dire que l'on va rétablir [le courant] pour tout le monde aujourd'hui. » — Une citation de Philippe Cyr, porte-parole d'Hydro-Québec

Ailleurs, Hydro-Québec rapporte que c'est aussi le cas pour 1667 dans la MRC du Granit, 1318 dans la MRC de Memphrémagog, 1038 dans la MRC de Coaticook, 880 dans le Haut-Saint-François, 557 à Sherbrooke, 261 dans la MRC des Sources et 25 dans la MRC Brome-Missisquoi.

La MRC de la Haute-Yamaska est épargnée, tout comme le territoire desservi par Hydro-Sherbrooke.

Malgré la pluie verglaçante tombée mercredi, le territoire desservi par Hydro-Sherbrooke est épargné. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Au Centre-du-Québec, ce sont près de 9000 clients qui sont privés d'électricité dont plus de la moitié dans la MRC de Drummond.

Environ un million de clients d'Hydro-Québec, à l'échelle de la province, n'ont pas d'électricité.