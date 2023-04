Le gouvernement de la N.-É. renonce à évincer la députée indépendante

Lundi, la ministre des Services communautaires, Karla MacFarlane, a présenté une motion qui aurait pu retirer Elizabeth Smith-McCrossin avec un vote majoritaire.

La ministre voulait que la députée indépendante s'excuse d'avoir dit qu'une femme qui travaillait autrefois dans son bureau de circonscription avait été contrainte de signer un accord de non-divulgation avec le caucus progressiste-conservateur lorsqu'elle y travaillait en 2018.

Elizabeth Smith-McCrossin a fait cette remarque lors d’un débat sur une législation qui limiterait l'utilisation d'accords de non-divulgation dans les cas d'agression et de harcèlement sexuel.

La députée indépendante a aussi déposé un document non signé qui, selon elle, était une copie de l'accord entre la femme et le caucus conservateur.

Karla MacFarlane a rétorqué que ni son parti ni son caucus n'avaient conclu un tel accord et que Elizabeth Smith-McCrossin induisait l'assemblée législative en erreur.

La députée indépendante a refusé de s'excuser, en disant qu'elle relayait l'information telle qu'elle la croyait vraie. Elle a ajouté qu'elle poursuivait une action en justice contre le gouvernement pour empêcher son retrait de la législature.

Le premier ministre Tim Houston a déclaré mercredi aux journalistes que les conservateurs n'iraient pas plus loin et cherchaient à aller de l'avant.

Il a expliqué que la motion était une tentative pour corriger le dossier . Nous craignions que quelque chose qui a été déposé à la législature ne soit pas exactement ce qu'il était censé être, c'était en fait radicalement différent , a-t-il dit.

Tim Houston s'est dit convaincu que les commentaires d’Elizabeth Smith-McCrossin équivalent à une rétractation.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, affirme que son gouvernement cherche à passer à autre chose. Photo : CBC / Robert Short

Pour sa part, la députée indépendante dit ne pas avoir été informée que la question était réglée. Elle a déclaré que son action en justice se poursuivrait entre-temps.

Il existe un schéma d'intimidation et de tactiques d'intimidation et ça doit cesser , a-t-elle dit.

Elizabeth Smith-McCrossin a déclaré avoir trouvé la copie du document parmi les effets de son ancien employé après le décès de la femme l'année dernière d'une hémorragie cérébrale. Les parents de la femme ont publié une déclaration disant que leur fille était traitée en paria après avoir signé un accord de non-divulgation et quitté son emploi chez les conservateurs.

Karla MacFarlane était chef conservateur par intérim en 2018 après la démission de Jamie Baillie, qui a dû partir pour ce qui a été qualifié de comportement inapproprié envers une femme membre du personnel.

L’appui de l’opposition

Les deux chefs des partis d'opposition avaient l’intention de s’opposer aux efforts du gouvernement pour destituer Elizabeth Smith-McCrossin, députée de Cumberland Nord.

La chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, Claudia Chender (à gauche), et le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill (à droite). Photo : Radio-Canada

La chef du NPD, Claudia Chender, dit que le gouvernement avait fait ce qu'il fallait en cédant à la motion. Elle croit que cette motion équivalait à une tactique d'intimidation , et aller de l’avant avec cette menace aurait créé un précédent très dangereux pour déterminer comment et quand les membres peuvent être expulsés de la Chambre.

Claudia Chender voudrait aussi que la motion soit retirée s'il existe un processus pour le faire.

Le chef libéral Zach Churchill fait remarquer que c’est la deuxième fois que le gouvernement tente d' intimider Elizabeth Smith-McCrossin pour qu'elle retire ses propos.

Et les deux fois, elle a tenu bon et le gouvernement s’est retiré et je pense que c'est une indication que ce qu'il a fait était mal , pense Zach Churchill.

Elizabeth Smith-McCrossin a reçu une menace juridique du ministère de la Justice plus tôt cette année lorsqu'elle a rendu publique l'histoire d'un électeur décédé en attendant des soins médicaux au service des urgences de l'hôpital d'Amherst.

Le gouvernement l'a accusée de partager des informations privées sur la santé, mais la députée a noté qu'elle représentait ses électeurs et avait la permission de la famille de partager leur histoire.