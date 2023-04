Avec Davie, le secteur maritime croit pouvoir égaler l’aérospatial

Le groupe Charl-Pol, un équipementier industriel lourd qui opère plusieurs usines au Québec, dont une à Portneuf, est un partenaire de longue date du chantier Davie. L’entreprise basée au Saguenay se spécialise notamment dans la fabrication de modules de navires.

On appelle ça des blocs. Un bateau, c'est assemblé comme un jeu de blocs Lego et nous, on a fait des blocs allant jusqu'à 120 tonnes qui ont été expédiés par barge jusqu'à Davie pour s'intégrer à la construction de navires qui étaient en construction à ce moment-là , explique en entrevue à Radio-Canada le président de Charl-Pol, Richard Tremblay.

L’entreprise Charl-Pol opère cinq usines à Saguenay (photo), Portneuf, Sept-îles, Baie-Comeau et Kitimat, en Colombie-Britannique. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La possibilité de voir le chantier Davie hériter de contrats fédéraux totalisant 8,5 milliards de dollars pour la construction de six brise-glaces et d’un brise-glace polaire l’enthousiasme au plus haut point.

« Moi, je suis très, très confiant. Avec l'annonce d’hier [mardi] et l'engagement du gouvernement canadien, celui du gouvernement du Québec, écoutez, c'est la meilleure nouvelle de l'histoire qu'on a pu avoir. » — Une citation de Richard Tremblay, président de Charl-Pol

L’industriel envisage déjà des embauches et des investissements supplémentaires pour permettre à Charl-Pol, en particulier à son usine de Portneuf, de répondre aux besoins futurs de Davie.

1300 fournisseurs

Il croit que c’est non seulement l’économie de la région, mais aussi celle du Québec en entier qui bénéficiera de l’inclusion du chantier lévisien à la stratégie fédérale.

Écoutez, il y a au-delà 1300 fournisseurs [de la Davie] à travers le Canada, dont près de 1000 au Québec. Si on prend juste la région de Québec, il y en a autour de 300, 350. Donc, si on fait un peu la mathématique, la région de Québec devrait tirer son épingle du jeu de façon très importante , prédit Richard Tremblay.

Richard Tremblay affirme que Charl-Pol compte en partie sur le recrutement à l’international pour répondre aux enjeux posés par la pénurie de main-d’œuvre. Photo : Radio-Canada

Il rappelle qu’une étude réalisée l’automne dernier par la firme Deloitte évaluait à 21 milliards d’ici 2040 les retombées potentielles du chantier Davie sur l’économie québécoise. Le président de Charl-Pol prédit que l’industrie maritime pourrait se voir propulsée au même rang que le secteur aérospatial, voire le dépasser.

Avec des contrats de cette importance-là [...] ça va devenir même plus important que la filière aérospatiale. C'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si les gens se rendent comptent de l'ampleur de ça [mais] l'ensemble des usines et des entreprises au Québec [va pouvoir] être très occupé , insiste M. Tremblay.

Un écosystème transformé

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), un organisme qui représente l’ensemble des acteurs économiques ayant un lien avec le fleuve Saint-Laurent, n’est pas moins emballée.

Elle soutient que l’inclusion du chantier Davie par Ottawa va profiter non seulement au chantier Davie et à ses fournisseurs, mais également aux armateurs, arrimeurs, gestionnaires de terminaux et autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement québécoise.

En fait, l'inclusion du chantier maritime Davie dans la Stratégie nationale de construction navale vient changer l'image complète de l'écosystème maritime québécois , résume le président-directeur général de la Sodes, Mathieu St-Pierre.

Mathieu St-Pierre s’attend à ce que l’inclusion du chantier Davie à la Stratégie nationale de construction navale change radicalement l’écosystème maritime québécois. Photo : Radio-Canada

C’est sans compter les impacts dans les institutions d’enseignement, qui seront appelées à créer de nouveaux programmes de formation destinés aux futurs travailleurs du chantier Davie et de ses fournisseurs, le tout, rappelons-le, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre généralisée.

Dynamique comparable

À l’instar de Richard Tremblay, Mathieu St-Pierre croit que le secteur maritime au Québec pourrait connaître une croissance similaire à celle du milieu aérospatial.

Avec toute cette dynamique, que ce soit la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises, ou encore le renforcement des programmes de formation pour développer l’expertise de la main-d'œuvre, avec tout ça, c’est un pan [entier] de l’économie qui vient d'être renforcé. Dans ce cas-ci, c'est le secteur maritime et celui de la construction navale, comme l'a été, effectivement, l'aéronautique dans la grande région de Montréal, mais à échelle comparable , souligne le PDG.

Le ministre fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, est également de cet avis. Mardi, il a indiqué que l’inclusion du chantier Davie à la Stratégie nationale de construction navale allait créer un pôle maritime comparable au pôle aéronautique à Montréal ou à celui de l’automobile en Ontario .

Avec la collaboration de Marie-Claire Giffard, d’Audrey Paris et de Guylaine Bussière