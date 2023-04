Des écoles fermées dans le Restigouche en raison des conditions météorologiques

Le congé Pascal commence un peu plus tôt pour des élèves du District scolaire francophone Nord-Est.

En raison des conditions météorologiques et routières, les écoles du Restigouche (Campbellton, Dalhousie et Balmoral) sont fermées pour la journée. Les bureaux et lieux de travail restent ouverts.

Du côté anglophone, les écoles des régions de Campbellton, Dalhousie et Jacket River sont fermées.

Au District scolaire francophone Sud, les autobus sont en retard d'une heure. Même chose pour les Districts scolaires anglophones Ouest, Sud et Est.

Le Nouveau-Brunswick a connu dans la nuit une tempête printanière qui a apporté de la neige et de la pluie verglaçante dans plusieurs régions. Énergie Nouveau-Brunswick signale moins de 400 pannes, concentrées dans la région de Saint-Jean.