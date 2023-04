Des amateurs de country et de Morgan Wallen furieux contre le YQM Country Fest

C’était une bonne nouvelle pour plusieurs participants, jusqu’à ce qu’ils se cognent au système de surclassement de l’organisation.

J’avais déjà acheté mes billets d’avance, fait que pour voir Morgan Wallen le jeudi, c’est comme un extra. Faut que tu payes encore plus. Donc ça revient comme à peu près autour de 600 dollars. C’est un peu cher je trouve , explique Rémy Anglehart.

Le festival a annoncé ses premières têtes d’affiche en octobre, incluant Nate Smith, Gabby Barrett, Keith Urban, Thomas Rhett et Cole Swindell. D’autres artistes se sont ensuite ajoutés à la programmation, dont Mackenzie Porter, Dustin Lynch, Russell Dickerson et Eli Young Band.

Thomas Rhett est l'une des têtes d'affiche du festival YQM de Dieppe. Sur la photo, en spectacle le 10 juin 2022 au CMA Fest à Nashville au Tennessee. Photo : Getty Images / Jason Kempin

L’événement devait se dérouler seulement les 25 et 26 août et les billets ont été mis en vente en octobre au coût de 199 $ plus les taxes et autres frais.

La confirmation de la présence de Morgan Wallen a incité les organisateurs à ajouter une date au festival. Le hic, c’est que le prix du forfait grimpait à un minimum de 399 $ plus les taxes et les frais. Un système de catégories de trois échelons peut faire monter le prix à 479 $. Un forfait VIP est vendu au prix de 799 $ et une table de huit personnes est vendue à 9999 $.

Un surclassement compliqué

Les gens qui avaient déjà acheté des billets ont été invités à se procurer un billet de surclassement mardi. Mais plusieurs ont connu des ennuis.

Certaines personnes ayant acheté des billets de la catégorie 1 ont dû acheter un billet de la catégorie 3, qui sont plus dispendieux. Certains ont également dû payer plus que le montant original payé pour être surclassés.

Pour Manon Ouellette, à la découverte du système de surclassement et des prix pour ces nouveaux billets, c’est la désillusion.

Des participants au festival YQM en 2022. Photo : Radio-Canada

Quand on a été en ligne pour upgrader nos tickets, à 10 h 05, il ne restait plus de possibilité à part pour [la catégorie 3]. On a trouvé ça vraiment, vraiment injuste surtout parce qu'on avait déjà [un billet de catégorie 1] , explique-t-elle.

Devant la somme demandée, elle a décidé dans un premier temps de ne pas acheter les nouveaux billets, avant de changer d’avis devant la tristesse de sa fille de 15 ans qui voulait absolument assister au concert de Morgan Wallen.

Maintenant tout le monde est content. C’était pas juste, mais on va avoir du fun , sourit Manon Ouellette.

Silence du côté des organisateurs

La mère de famille a cependant envoyé un courriel de plainte au festival et n’avait pas eu de réponse de leur part jeudi soir.

Le YQM Country Fest, à Dieppe, a eu lieu pour la première fois en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les organisateurs ont indiqué dans une publication sur les médias sociaux que les personnes qui ont été forcées d’acheter un nouveau billet seront remboursées. Contactée, l’organisation du festival n'a pas répondu aux demandes d’entrevues.

Ce n’est pas la première controverse pour le jeune festival, qui a accueilli 20 000 personnes lors de sa première année.

L’an dernier plusieurs artistes et entreprises locales avaient été écartés à la dernière minute de programmation.

Les billets pour les personnes qui n’en détenaient pas encore seront en vente vendredi.

Avec des informations de Félix Arseneault