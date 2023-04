La représentante de l’enfance réclame plus d’aide pour les enfants à besoins particuliers

La représentante de l’enfance et de la jeunesse, Jennifer Charlesworth, demande au gouvernement de la Colombie-Britannique d’augmenter le financement et l'aide en santé mentale pour les enfants avec des besoins particuliers.

Dans un rapport publié mercredi, Jennifer Charlesworth s’intéresse aux enfants avec un trouble du spectre de l’autisme, vivant avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ou encore avec une déficience intellectuelle.

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), préparé en collaboration avec le Children’s Health Policy Centre (CHPC) de l’Université Simon Fraser, a été écrit dans la foulée de la décision du gouvernement néo-démocrate de mettre sur pause sa refonte du financement de l’autisme et le report de son nouveau système de centres de connexion familiale.

Il y a là une opportunité réelle [...] de s’assurer que les enfants obtiennent les services dont ils ont besoin , indique Jennifer Charlesworth, dans son rapport.

« Ce plan doit prévoir des services complets de dépistage, d'évaluation et de traitement en matière de santé mentale qui sont fournis par des professionnels qui ont la formation nécessaire. » — Une citation de Jennifer Charlesworth, représentante de l’enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique

Dans la portion du rapport préparée par le CHPC , les chercheuses Christine Schwartz et Charlotte Waddell se sont penchées sur la santé mentale des enfants ayant une condition neurodéveloppementale.

Elles ont découvert que ces enfants souffraient davantage de cinq troubles de santé mentale communs dans la population générale.

Ainsi, les enfants avec un trouble du spectre de l’autisme étaient près de huit fois plus nombreux que la population générale à souffrir de troubles d’anxiété.

Ceux avec un trouble de l’alcoolisation fœtale étaient 28 fois plus nombreux à vivre une dépression majeure et les enfants avec une déficience intellectuelle étaient deux fois plus nombreux à avoir un TDAH .

Les chercheuses notent qu’il existe des thérapies efficaces et des formations pour les parents afin d’aider ces enfants à évoluer. Nous demandons au gouvernement de rendre ces traitements facilement accessibles pour tous les enfants qui en ont besoin , recommande la chercheuse Charlotte Waddell.

Une refonte controversée

En octobre 2021, la province avait proposé la création d’un nouveau système de centres de connexion familiaux qui aurait fourni des services aux familles, peu importe le diagnostic des enfants, plutôt que d’aider directement les familles financièrement.

Si le plan avait été terminé, les parents d’enfants autistes auraient perdu leur financement individuel de façon progressive d’ici 2025.

En Colombie-Britannique, les familles dont un enfant est diagnostiqué avec un trouble du spectre de l’autisme peuvent recevoir 22 000 $ par an jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 6 ans, puis de 6000 $ par an pour les années suivantes.

À lire aussi : La C.-B. fait volte-face sur la fin du financement individuel des enfants autistes

Mais en novembre dernier, face aux plaintes de nombreux parents, Victoria a rétabli le financement individuel et annoncé vouloir réinitialiser son plan original.

La décision, qui a réjoui les parents d’enfants autistes, a toutefois déçu d’autres parents d’enfants avec des besoins particuliers, car elle signifiait que les 40 centres de connexion familiaux qui devaient voir le jour étaient mis sur pause. Seuls quatre centres pilotes sont toujours prévus.

Le premier ministre David Eby avait alors déclaré qu’il avait espoir que cette réinitialisation assure aux parents qu’ils auront les services dont ils ont besoin.

Une occasion en or juge la représentante de l’enfance

Avec son rapport, la représentante de l’enfance et de la jeunesse saisit la balle au bond.

La santé mentale est un énorme problème qui reste largement ignoré pour un trop grand nombre de ces enfants et de ces familles. Avec la réinitialisation, le gouvernement a une occasion en or ici - et un devoir - de le réparer , écrit-elle.

Jennifer Charlesworth propose quatre recommandations pour améliorer la situation des enfants avec un trouble neurodéveloppemental :

S’engager auprès de partenaires autochtones, de familles et de centres de services en ce qui a trait aux services d’aide en santé mentale;

Maximiser l’accès à de l’aide en santé mentale dans les quatre centres pilotes, pour bien évaluer ces services;

Une fois ces deux étapes franchies, développer un plan compréhensif de diagnostic, d’évaluation et de traitement pour les enfants qui ont des besoins particuliers;

Effectuer davantage de recherche pour identifier la prévalence des troubles de santé mentale chez les enfants avec une condition neurodéveloppementale afin de mieux planifier l’offre de services.

La province va analyser le rapport

La ministre du Développement de l'enfance et de la famille, Mitzi Dean, dit que son ministère prendra le temps d’analyser le rapport.

Nous savons que nous voulons éliminer ces obstacles pour les familles , a-t-elle dit. Et nous savons que nous voulons évoluer vers un système basé sur les besoins.

La ministre souligne que le dernier budget provincial a augmenté les dépenses de 48,5 millions de dollars pour les enfants avec des besoins particuliers, notamment les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme.