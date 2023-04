L’Ontario compte étendre le rôle des sages-femmes

L'Ontario est sur le point d'élargir la liste des tests que les sages-femmes peuvent commander et effectuer, dans le cadre des efforts du gouvernement pour augmenter les options de soins communautaires et atténuer les pressions sur le système de santé.

Cependant, les sages-femmes disent que si cette étape est la bienvenue, les réglementations gouvernementales les empêchent toujours de pratiquer dans leur plein champ d'exercice.

Elles ont fait pression pour que le gouvernement supprime entièrement ces listes, ainsi que la liste des médicaments qu'elles peuvent prescrire, et qu’il autorise simplement les sages-femmes à commander la gamme complète de tests et de médicaments utilisés pendant la grossesse et les soins postpartum.

Le gros problème avec les listes, c'est qu'elles deviennent rapidement obsolètes lorsqu'il y a de nouvelles conclusions ou lorsque les normes de pratique changent , explique Jasmin Tecson, présidente de l'Association des sages-femmes de l'Ontario.

De nouvelles extensions aideront les patientes à recevoir des soins encore plus rapidement et élimineront les visites inutiles chez le médecin et à l'hôpital, disent les sages-femmes.

Nous sommes totalement en accord avec les priorités du gouvernement provincial concernant la satisfaction des besoins des patientes, comme des soins accessibles et pratiques pour les consommatrices de soins de santé dans la communauté où et quand elles en ont besoin , poursuit Mme Tecson.

Une partie du plan du gouvernement visant à offrir des options de soins de santé plus pratiques et de proximité consiste à maximiser l'expertise de notre personnel de santé en élargissant les champs d'exercice , a récemment déclaré la ministre de la Santé Sylvia Jones dans une lettre au président de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario.

À cette fin, je suis ravie de vous informer que le ministère a commencé à travailler pour faire avancer une proposition visant à étendre le pouvoir des sages-femmes de commander des tests de laboratoire supplémentaires ainsi que de leur permettre d'effectuer certains tests au point de service , a écrit la ministre Jones.

Un accès égal aux médicaments et aux tests

Claire Ramlogan-Salanga, présidente de l'Ordre, dit que son organisme est toujours en pourparlers avec le gouvernement sur l'extension des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire, bien que le but ultime soit de supprimer les listes.

L'objectif est de nous mettre dans les conditions pour que les patientes aient le même accès aux médicaments et aux tests pendant la grossesse et le postpartum que ce qu’elles obtiendraient avec tout autre professionnel de soins de santé fournissant les mêmes soins , explique-t-elle dans une entrevue.

L’un des tests que l'Ordre souhaite voir ajouté est le test prénatal non invasif, qui est un test génétique si un dépistage initial révèle une probabilité accrue de syndrome de Down.

En ce qui concerne les médicaments, les anciennes versions d'un médicament pour gérer l'hémorragie postpartum figurent sur la liste, mais pas les meilleures ni les plus récentes , constate Mme Tecson. Les sages-femmes sont également incapables de prescrire des médicaments pour les nausées et vomissements graves pendant la grossesse.

Il a été frustrant de voir la vitesse à laquelle le gouvernement a accru le rôle des pharmaciens, selon Mme Tecson. L'Ontario a annoncé dans son budget le mois dernier que les pharmaciens pourront prescrire pour six autres affections courantes, en plus des 13 ajoutées à leurs pouvoirs plus tôt cette année, et envisage d'autres extensions.

Nous savons que le gouvernement est capable d'être créatif et de créer un processus rapide et c'est très encourageant. C’est pourquoi notre demande au gouvernement est que cette même pensée créative, ce même engagement à faciliter un changement pour l'amélioration des soins de santé se produise pour les sages-femmes et leurs patientes , reprend Jasmin Tecson.

Le gouvernement dit envisager d'autres élargissements du rôle des professionnels de la santé, notamment en permettant aux infirmières autorisées de prescrire, aux infirmières praticiennes de commander et d'appliquer des défibrillateurs et des électrocardiogrammes, et aux podologues, optométristes et naturopathes de prescrire davantage de médicaments.