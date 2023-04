Les nombreux cerfs de Virginie préoccupent des Sherbrookois

Ce résident de l’arrondissement des Nations parle d’un envahissement dans son secteur.

Il dénonce entre autres un manque de clôtures près du boulevard de l’Université. Les cerfs traversent le boulevard de l’Université, empruntent la piste cyclable sur la rue le Royer [...] et se promènent dans le voisinage , a-t-il expliqué pendant la séance.

Gilles Viger espère que la Ville va intervenir. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Rencontré par Radio-Canada sur son terrain mercredi, il a indiqué ne plus compter le nombre de cerfs de virginie qu'il voit sur son terrain.

J’en ai photographié quelques-uns à un moment donné, ils peuvent être cinq, six, sept, ça dépend. Mais ils vont surtout venir le soir , constate-t-il.

Il a même érigé une clôture pour leur bloquer le passage. Malgré tout, ils réussissent quand même à trouver un chemin jusqu'à son terrain.

Les désagréments sont nombreux : les cèdres qui délimitent son terrain se font dévorer, et il dit être passé à deux doigts d’entrer en collision avec un cerf alors qu'il roulait à moto.

Les cerfs dévorent la haie de cèdres de Gilles Viger. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Tout le monde y perd

Il n'est pas le seul à voir de plus en plus de cerfs à Sherbrooke. Le conseiller du district de l’Université, Paul Gingues, dit recevoir des appels au sujet des chevreuils tous les mois.

C’est récurrent depuis que je suis élu, depuis cinq ans, depuis six ans, je l’entends régulièrement cette problématique-là , fait-il remarquer.

« Ils sont en grand nombre. C’est très dangereux pour la circulation, c’est dangereux pour les humains, c’est dangereux pour les cerfs de Virginie, bref, tout le monde y perd là-dedans. » — Une citation de Paul Gingues, conseiller municipal du district de l’Université

Paul Gingues indique que ce problème existe depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Difficile de quantifier leur nombre exact à Sherbrooke. Paul Gingues propose la stérilisation pour contrôler le cheptel. Cette solution est toutefois complexe, avance le directeur du département de biologie de l’Université de Sherbrooke, Marco Festa-Bianchet.

Mon point de vue, c'est que le système fonctionne si la Ville est prête à payer entre 1500 $ et 2000 $ par individu, et si on a une façon de stériliser au moins 80 % des femelles. Si on stérilise, mettons, la moitié des femelles, ça ne va donner presque aucun impact sur combien de cerfs il va y avoir. La seule solution, c'est d'en tuer, et à ce moment-là, ça devient une décision sociale , explique-t-il.

Marco Festa-Bianchet est le directeur du département de biologie de l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

On n'est pas la première ville à vivre avec une problématique de chevreuil, et ce n’est pas non plus la première année qu'on a des surpopulations de chevreuils, indique quant à elle la mairesse, Évelyne Beaudin. C'est sûr qu'il va falloir appeler à la tolérance et voir comment on peut gérer cette situation-là.

Gilles Viger espère que le dossier se rendra jusqu'à Québec. Je pense qu'il faut trouver une solution provinciale qui s'appliquerait aux différentes municipalités. Il n'y a rien comme un travail d'équipe pour arriver à une belle solution , avance-t-il.

Paul Gingues compte quant à lui aborder la question aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec en mai prochain.

Le ministère de l’Environnement, de la Faune et des Parcs n'a pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Marion Bérubé