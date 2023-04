Pollueurs-payeurs : le nouveau règlement de Québec manque de mordant, selon des experts

Après une trentaine d’années sans modifications majeures de la réglementation, Québec annonçait le mois dernier avoir l’intention d’augmenter la facture des entreprises qui contaminent l’air et l’eau. Une mesure qui rate toujours la cible, selon certains experts et des groupes de citoyens.

L’objectif de la tarification des émissions polluantes est d’inciter les entreprises qui détiennent une autorisation ministérielle, comme la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda, à investir dans la réduction de leurs rejets.

Dans cette optique, le ministère de l’Environnement compte modifier le Règlement sur l’exploitation d’établissements industriels, faisant notamment quadrupler le taux unitaire à la tonne de contaminants, toutes substances confondues. De plus, les émissions d’arsenic et de cadmium devraient coûter environ 500 fois plus cher dans trois ans, étant donné leur plus forte toxicité.

Le ministre de l'Environnement du Québec, Benoit Charette. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Le gouvernement compte toutefois imposer un plafond de 2 millions $ aux droits annuels que devront payer les grands pollueurs, peu importe la quantité des émissions.

Ce plafond sera atteint par la Fonderie Horne. Sans cette limite, et selon ses émissions de 2021, la multinationale Glencore pourrait avoir à payer plus de 78 M$ répartis sur trois ans, entre 2024 et 2026.

L’usine de Rouyn-Noranda sera ainsi la seule entreprise au Québec qui pourrait dépasser la nouvelle limite prévue par le ministère de l’Environnement pour ses émissions atmosphériques, éliminant par le fait même tous les coûts des rejets de contaminants au-delà de 2 M$.

Méthodologie Calcul du montant total demandé à la Fonderie Horne : Quantité de contaminants émise en 2021 multipliée par le facteur de pondération par contaminant, ensuite multiplié par le taux unitaire par tonne. Un montant fixe de 3142 $ est ajouté au montant final, comme le prévoit le Règlement sur l’exploitation d’établissements industriels.

Interpellée par Radio-Canada, la Fonderie Horne n’a pas jugé nécessaire de commenter publiquement le projet de modification réglementaire proposé par Québec.

Si nous avons des commentaires, nous les ferons par les canaux officiels , peut-on lire dans une réponse écrite.

Ailleurs au Québec

L'usine de Ciment McInnis à Port-Daniel en Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Si elle est adoptée, la nouvelle réglementation entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024 et mènera à une augmentation substantielle des factures des 89 entreprises québécoises qui détiennent une autorisation ministérielle.

Toutefois, la très grande majorité des entreprises œuvrant sur le territoire québécois ne détiennent pas ce type d’autorisation et ne seront pas assujetties à la tarification des émissions polluantes. C’est notamment le cas de certaines grandes usines, comme la cimenterie McInnis de Port-Daniel, en Gaspésie, pourtant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au Québec en 2020.

À noter que les régions de Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de Laval ne comportent aucune entreprise détenant une autorisation ministérielle et qui était en activité en 2021.

Une consultation publique en cours Le ministère de l’Environnement procède actuellement à une consultation publique dans ce dossier. Il est possible d’émettre des commentaires à l’adresse question.bslr@environnement.gouv.qc.ca  (Nouvelle fenêtre) jusqu’au 8 avril 2023.

Jusqu’à maintenant, plusieurs organismes et groupes citoyens ont profité de l’occasion pour saluer les bonnes intentions du gouvernement Legault, déplorant tout de même un manque d’ambition du ministère.

Du côté de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), la porte-parole Johanne Elsener estime que Québec n’est toujours pas en mesure d’inciter les grands pollueurs à réduire leurs rejets atmosphériques.

Si ça coûte 100 M$ pour diminuer les émissions d’arsenic d’une fonderie, ça peut être plus intéressant d’un point de vue monétaire de payer 2 M$ par année, plutôt que d’investir dans les rénovations. Ce n’est pas un incitatif efficace , soutient-elle.

Johanne Elsener, porte-parole de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Mme Elsener ajoute aussi au passage que la modification du Règlement sur l’exploitation d’établissements industriels donne un avantage inégal aux grands pollueurs.

Ça crée une forme d’injustice, parce qu’un émetteur de plus de 4,5 tonnes d’arsenic va payer 2 M$, alors que la Fonderie Horne, qui en émet 36,5 tonnes, va payer exactement le même montant , fait-elle remarquer.

L’ AQME estime également que la facture aurait dû être augmentée pour les autres contaminants. Pour l’instant, seulement l’arsenic et le cadmium sont ciblés par les hausses les plus importantes des tarifs.

On aurait aimé voir une hausse similaire pour le chrome et le plomb, qui sont deux substances très toxiques pour la santé humaine. Ça aurait également été une très bonne occasion d’augmenter la facture pour les particules fines, qui ont aussi un impact important sur la santé , ajoute Johanne Elsener.

À Rouyn-Noranda, le collectif citoyen Mères au front partage la position de l’ AQME dans un commentaire émis de manière formelle au ministère de l’Environnement.

Du côté de la Fonderie Horne, on dépasse largement la limite prévue seulement avec l’arsenic. Donc, c’est comme si tout le reste des émissions ne coûtait absolument rien , déplore la porte-parole Gabrielle Bruneau.

Gabrielle Bruneau, porte-parole du collectif Mères au front Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le ministère se défend

Questionné par Radio-Canada au sujet du raisonnement derrière l’augmentation de la limite aux droits annuels demandés aux grands pollueurs, la faisant passer de 1 M$ à 2 M$, le ministère de l’Environnement s’est contenté d’une brève réponse écrite.

Avec l’augmentation initialement prévue via les actuelles modifications réglementaires, d’autres entreprises auraient atteint le plafond de 1 M$, donnant ainsi l’impression de donner un droit de polluer passé un certain seuil. Afin de minimiser ce risque, le ministre a alors demandé de doubler l’actuel plafond , nous ont mentionné les responsables des communications du ministère.

Notons toutefois que les données analysées dans le cadre de ce reportage ne concernent que les émissions dans l’air. Une tarification est également imposée pour les rejets dans l’eau ainsi que pour les résidus miniers.

La mine à ciel ouvert de Canadian Malartic. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Selon le ministère, seulement deux entreprises atteignent actuellement la limite totale de 1 M$ pour l’ensemble de leurs droits annuels : la mine Canadian Malartic, en Abitibi-Témiscamingue, et la mine de Mont-Wright, à Fermont, sur la Côte-Nord.

Actuellement, la Fonderie Horne n’atteint pas la limite de 1 M$, ayant dû débourser environ 200 000$ pour ses rejets dans l’air en 2021. Toutefois, avec la hausse des tarifs sur les émissions d’arsenic et de cadmium en 2024, elle dépasse largement la nouvelle limite de Québec, soit 2 M$.