Pannes et verglas : ce qu’il faut savoir pour la région de la capitale fédérale

Alors que plus d'une centaine de milliers d’abonnés en Outaouais, à Ottawa et dans l’est ontarien sont privés de courant en raison de la tempête de verglas qui s’est abattue sur la région mercredi, nous avons recueilli et rassemblé les informations essentielles, afin d’aider les résidents à s’y retrouver.

Refuges d’urgence

Certaines municipalités ont annoncé l’ouverture de centre d’urgence afin que les résidents puissent se réchauffer et recharger leurs appareils électroniques.

Gatineau : le centre sportif de Gatineau est sera ouvert jusqu'à 22 h le 5 avril et rouvrira à 6 h le 6 avril. La Ville a indiqué qu’elle pourrait ouvrir d'autres centres sur le territoire « en fonction de la demande ».

Cantley : le Centre communautaire multifonctionnel sera ouvert jusqu’à 22 h le 5 avril et de 8 h à 22 h le 6 avril.

Alexandria : le Centre Sandfield, 102 rue Derby Ouest sera ouvert jusqu’à 22 h mercredi ou plus longtemps si nécessaire.

Ottawa : À déterminer. En fin de journée, la Ville d’Ottawa a indiqué que l’ouverture de refuge n’était pas prévue pour l’instant, mais la situation peut évoluer. La municipalité fait régulièrement des mises à jour sur les réseaux sociaux.

Pannes de réseau cellulaire

Il est possible que certains usagers rencontrent des problèmes de réseau cellulaires. Les principaux fournisseurs ont indiqué qu’ils travaillaient à stabiliser leur réseau, mercredi en fin de journée.

De nombreux résidents d'Orford n'ont pas accès au réseau cellulaire. Photo : Radio-Canada

Écoles

Mercredi soir, les centres de service scolaires du Québec n’avaient pas annoncé leur plan pour la journée de jeudi quant à l’ouverture des écoles et au transport scolaire. Ils ont plutôt précisé qu’un message sera communiqué aux parents en matinée.

Les conseils scolaires du côté d’Ottawa et de l’est ontarien n’avaient pas non plus communiqué ces informations.

Transports perturbés

Les services du train léger d’Ottawa ont été interrompus mercredi matin. Lors d'une conférence de presse mercredi après-midi, le transporteur a indiqué que les autobus R1 resteront en service pour une durée indéterminée.

Le transporteur VIA Rail a annoncé pour sa part une série de retard et d’annulations dans le corridor Montréal-Toronto, mercredi soir. Les trains annulés sont le 48, le 54, le 59, le 68, le 69, le 668 et le 669. Les passagers touchés par ces annulations recevront un remboursement complet et un crédit de voyage de 50 %.

Des services affectés

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) avise la population qu'une panne de courant force la fermeture temporaire et pour une période indéterminée de son point de service sur la rue Georges, dans le secteur de Buckingham.

En raison d'une panne de courant, la Ville de Gatineau a annoncé la fermeture mercredi soir des bibliothèques municipales Manise-Morin, Lucy Faris, Aurélien Doucet, Lucien Lalonde, Riviera, Jean Marie Caron et Bernard Lonergan.

Opération de nettoyage

Le verglas tombé sur la région a laissé derrière lui plusieurs arbres brisés et renversés. Des deux côtés de la rivière des Outaouais, une opération de nettoyage a été lancée, mercredi.

Des nombreux arbres et fils électriques sont tombés dans plusieurs municipalités, selon les autorités locales et des témoins. Photo : Samantha Feder

Du côté d’Ottawa, les Services forestiers de la Ville ont indiqué avoir reçu des centaines de demandes concernant des arbres ou des branches tombés. La Ville a indiqué qu’elle accorderait la priorité aux situations qui représentent un danger ou encore aux zones où les rues sont bloquées par des débris. Selon la Ville, l'opération pourrait durer plusieurs semaines .

À Gatineau, plus de 70 requêtes concernant des branches brisées ont été enregistrées au centre d’appel non urgent 311, mercredi, a indiqué la mairesse France Bélisle sur les réseaux sociaux. Une équipe d’élagueurs a été dépêchée sur le terrain.