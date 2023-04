Le secteur pétrolier et gazier presse Ottawa d’accélérer l’approbation de projets

Se plaignant depuis longtemps des longs délais d'autorisation, le secteur pétrolier et gazier du Canada espère que le gouvernement fédéral respectera cette fois son engagement d'accélérer le temps nécessaire à la construction de grands projets d'infrastructure.

Le gouvernement libéral a annoncé la semaine dernière qu'il dévoilerait un plan visant à accélérer le processus fédéral d'autorisation pour ces projets avant la fin de l'année.

La promesse fait partie du nouveau budget fédéral qui prévoit de nombreux crédits d'impôt et d'incitations pour l'électricité propre, dont l'hydrogène. Les incitations ciblent notamment les minéraux essentiels et d'autres technologies dans lesquels le gouvernement estime que le Canada doit investir pour respecter ses engagements internationaux en matière de climat.

Cependant, de nombreux acteurs du secteur pétrolier et gazier canadien estiment que la promesse ayant trait à l'approbation réglementaire rapide de nouveaux projets demeure essentielle. Il s'agit toujours d'obtenir des permis , dit le chef de la direction d'Enbridge Inc., Greg Ebel.

Selon lui, quelles que soient les incitations envisagées, qu’il s’agisse d’un crédit à la production ou d'un crédit d'impôt à l'investissement, elles ne serviraient pas s’il n’y avait pas de projets approuvés.

Décarboner, oui, mais…

Le secteur pétrolier et gazier, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au Canada, subit d'intenses pressions pour réduire son empreinte carbone. Mais pour y arriver, il lui faut des milliards de dollars d'investissement dans de nouvelles infrastructures, font valoir ses dirigeants.

Ces investissements comprennent une proposition de ligne de transport de captage et de stockage de carbone de 16,5 milliards de dollars que le consortium d'entreprises de sables bitumineux Alliance nouvelles voies envisage de construire dans le nord de l'Alberta.

Derek Evans, le PDG de MEG Energy, rappelle que l'industrie s'était engagée à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais pour accélérer ce processus, il faut un certain nombre de facteurs, notamment la vitesse d'autorisation. La question est : à quelle vitesse voulez-vous que nous allions?

Il souligne par ailleurs que 2030, date à laquelle le Canada s'est engagé à réduire ses émissions d'au moins 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005, n'est pas loin.

L'industrie a fait pression avec succès pour un crédit d'impôt à l'investissement pour la capture et le stockage du carbone. Elle a également reçu un engagement d’Ottawa à réduire les risques de ces projets en garantissant essentiellement un prix fixe du carbone pour les opérateurs.

L'organisation Alliance nouvelles voies n'a pas encore pris de décision finale en matière d'investissement, mais elle a indiqué avoir l'intention de demander l'approbation réglementaire pour son pipeline de carbone dès cet automne.

Rhona DelFrari, la vice-présidente exécutive de Cenovus, l’une des entreprises membres du consortium, appelle à un processus d'autorisation fluide et indolore. Nous ne pouvons atteindre aucun objectif si cela prend des années [...].

Perrin Beatty, PDG de la Chambre de commerce du Canada, note lui aussi que des projets traînent année après année à cause de l’absence de réglementation. Cela pousse les gens à annuler leur investissement et à s'en aller , a-t-il dit en entrevue la semaine dernière. Dans de nombreux cas, un ''non'' précoce serait préférable à un ''peut-être'' indéfini qui immobilise votre capital pendant de nombreuses années.

Des entreprises aux États-Unis ont des revendications similaires. Le président américain, Joe Biden, s'est engagé à améliorer la coopération entre les agences fédérales afin d'accélérer les autorisations et les examens environnementaux.