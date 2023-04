Direction du MBAC : une nomination d’ici à juin

La nomination de la personne qui prendra la direction générale du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) se fera « fin mai, début juin », a laissé entendre la présidente du C. A. de l’institution, Françoise Lyon, en aparté de l’assemblée publique annuelle, mercredi.

Mme Lyon a par ailleurs reconnu pour la première fois, lors d’une mêlée de presse suivant l’événement, que l’organisation était allée vite dans l’implantation de son plan stratégique articulé autour de la diversité et de l’inclusion.

La présidente du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada, Françoise Lyon (à droite), et la directrice générale par intérim du Musée, Angela Cassie, en mêlée de presse à la suite de l'assemblée publique annuelle de mercredi. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

« Peut-être qu’on aurait dû ralentir un peu, puis s’assurer que tout le monde embarque sur le voyage avec nous. » — Une citation de Françoise Lyon, présidente du C. A. du Musée des beaux-arts du Canada

Cette dernière ne regrette toutefois pas que la direction du Musée ait été la première à ainsi brasser la cage .

À son avis, les décisions de la directrice générale par intérim, Angela Cassie, incluant les licenciements de membres du personnel  (Nouvelle fenêtre) dans des postes clés en novembre dernier, étaient nécessaires pour mieux correspondre aux attentes du public et s'adapter à la nouvelle réalité du monde .

Les moins de 35 ans, les personnes racisées, on les voyait moins [dans le musée]. Là, on en voit plus, alors pour nous, c’est un gage de succès , a soutenu Françoise Lyon.

Une assemblée décevante pour d’anciens employés

L’assemblée publique, qui s’est déroulée en mode hybride, a réuni sur place une vingtaine de personnes, majoritairement des employés de l’institution. Elle a donné lieu à un front uni entre la direction et le C. A. Les mots diversité, inclusion, construire des ponts, nouvelles façons de travailler, changements difficiles, avenir et générations futures ont d’ailleurs été souvent répétés.

Présents, Charles Hill et Diana Nemiroff, qui ont tous deux travaillé au MBAC à titre de conservateurs et signé une lettre ouverte s'inquiétant de l'impact du virage mené par Mme Cassie, sont restés sur leur faim.

J’avais l’impression d’écouter des gens qui avaient bien appris leurs leçons , a fait valoir Mme Nemiroff.

Cette dernière fonde maintenant espoir sur la nomination à venir à la direction de l’institution.

J’aimerais voir quelqu’un qui a une vision, mais qui est aussi capable d’équilibrer entre tous les intérêts diversifiés du Musée, qui connaît son histoire, qui respecte son histoire [...] et qui est capable de bâtir sur cette histoire , a énuméré l'ancienne conservatrice. Quand un leader travaille bien avec une équipe, c’est parce que cette personne est capable d’empathie, de respect pour son personnel, qui les consulte, qui les engage. On verra.

De nouveaux lieux d’entreposage d’ici à cinq ans

Pendant la rencontre publique, Angela Cassie a également rappelé le manque d’espace pour entreposer adéquatement les collections du MBAC .

Si la situation ne met pas encore en péril la capacité d’acquisition de nouvelles œuvres par le musée, elle approche d’un seuil critique et nécessitera soit une expansion du musée, soit de nouveaux entrepôts, a évoqué la directrice générale par intérim.

Une préoccupation dont Françoise Lyon est bien au fait. Ça fait six ans que je suis sur le conseil, ça fait six ans qu’on en parle , a-t-elle expliqué.