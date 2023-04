Camps de jour : les parents devront débourser plus cette année

L’année scolaire s’achève prochainement et une partie des élèves devront passer plusieurs semaines cet été dans un camp de jour. Les organismes qui offrent ce type de service ont dû composer cette année avec certains enjeux comme la pénurie de main-d’œuvre et l'inflation.

C’est notamment le cas à Saguenay où le tarif des camps municipaux est passé de 95 $ par semaine à 115 $ pour cet été. L’administration ouvre également la voie aux personnes non résidentes comme nouveauté et charge le tarif de 172,50 $ par semaine pour ces enfants.

« Effectivement, tout coûte plus cher, que ce soit le transport ou la main-d'œuvre qui sont les deux principales dépenses du camp de jour. » — Une citation de David Comeau, coordonnateur des activités aquatiques et jeunesse à la Ville d’Alma

Le Patro de Jonquière qui n'avait pas changé de tarification au cours des dernières années augmentera ses coûts d'environ 10 % cette année. L'organisme croit encore faire partie de l'offre la plus accessible en région avec son camp estival offert à 525 $ pour le premier enfant. Du côté de Dolbeau-Mistassini, il est indiqué que le tarif va également augmenter, mais qu’il devrait se situer sous le niveau de l’inflation.

La Ville de Saguenay a décidé de bonifier son offre pour la saison 2023.

C'est une demande que nous avions de revenir avec des places pour les 10-12 ans. Donc on l'essaie. Éventuellement, s’il n'y a pas suffisamment d'inscriptions, pour combler un groupe complet, les 10-12 ans seront intégrés au groupe d'âge inférieur tout simplement , indique le porte-parole de Saguenay, Martin Lavoie.

Rareté de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre affecte également le secteur des camps de jour estivaux, cela oblige les gestionnaires à revoir leur façon de travailler ou de réduire leurs services.

Moins de places disponibles, évidemment on doit fonctionner avec le nombre de candidatures que nous avons, le personnel qu'on a en place. On va donc passer de 640 places de disponibles à 590 pour 2023 , a réagi M. Lavoie.

Si certaines organisations sont à finaliser leur équipe d'animateurs, d'autres ont joué d'astuce en procédant au recrutement plus tôt.

Normalement on était plus après le congé Pascal [pour le recrutement]. Là on termine ce soir justement, nos entrevues et on a un très bon taux de retour des anciens. Ça faisait depuis la pandémie qu'on n'avait pas vu un aussi haut taux de retour. [...] On a plus de candidatures et moins de candidats à engager alors pour nous c'est un beau problème , conclut le coordonnateur des activités aquatiques et jeunesse à la Ville d’Alma, David Comeau.

D’après un reportage de Laurie Gobeil