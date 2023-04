Jonathan Maranda ne témoignera pas à son procès pour meurtre

L'avocat de la défense, Me Steve Hanafi, a annoncé au jury, mercredi après-midi au palais de justice de Val-d'Or, ne plus avoir de témoins à faire entendre.

Plus tôt dans la journée, un codétenu est venu témoigner pour la défense sur des discussions qu'il aurait eues avec Jason Gagnon en prison, en août 2022. Michel Charron est venu affirmer que Jason Gagnon lui avait livré une autre version des faits relativement à l’implication de Jonathan Maranda dans le meurtre de Nathan Wapachee.

Lui-même accusé de meurtre prémédité dans cette affaire, Gagnon avait témoigné la semaine dernière avoir étranglé Nathan Wapachee en compagnie de Maranda, en mai 2020. Mais selon le témoin Charron, Gagnon lui aurait confié avoir commis le meurtre avant que Maranda n’arrive à l’appartement de sa soeur, sur le chemin Sullivan.

Il m’a dit qu’il est allé ensuite chercher une poubelle et qu’il s’est pris à plusieurs reprises pour y mettre le cadavre. Quand Maranda est arrivé, ils ont placé tous les deux le corps dans la poubelle , a-t-il mentionné.

Michel Charron dit avoir appris par d’autres détenus, la semaine dernière, que Jason Gagnon allait être délateur . Il a alors approché Jonathan Maranda en prison pour avoir le numéro de téléphone de son avocat, qu’il a finalement contacté samedi dernier (le 1er avril).

Je me disais qu’il ne mérite pas d’être en prison. Il me l’a dit qu’il n’était pas coupable. On parle de toute une vie en prison, je ne voulais pas laisser faire ça , a ajouté Michel Charron.

Jason Gagnon nie

La défense a aussi rappelé Jason Gagnon à la barre des témoins pour l’interroger sur les discussions entre lui et Michel Charron. Il a nié à de nombreuses reprises avoir discuté des détails de sa cause avec qui que ce soit à la prison.

La preuve des deux parties est maintenant close et le jury est libéré pour la fin de semaine de Pâques. Les procureurs procéderont aux plaidoiries mardi prochain.