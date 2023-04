Zone industrialo-portuaire : le Port de Saguenay appuie la demande d’un bloc de 500 MW

Son président-directeur général, Carl Laberge, dit s’attendre à ce que le gouvernement soit en mesure de supporter les besoins énergétiques de grands projets dans la région.

Il va y avoir des besoins énergétiques importants qui vont être reliés à cette zone-là, donc on appuie la demande d'avoir des blocs énergétiques. Mais je peux vous dire par ailleurs qu'il y a beaucoup d'intérêt actuellement pour le développement de la zone. Ce sont des projets qu'on regarde en collaboration avec le gouvernement du Québec, puis avec la Ville de Saguenay. Donc c'est connu, les demandes qu'il y a au niveau de la de la zone industrialo-portuaire, puis avec les annonces d'investissement en infrastructures qui ont été annoncées, c'est certain qu'on s'attend d'avoir des approvisionnements qui vont être conséquents pour ces projets-là , a-t-il exposé.

Rappelons qu’un montant de 105,5 millions de dollars a été alloué dans le dernier budget provincial pour amener les services municipaux en vue de l’établissement de projets dans la Zone IP.

Carl Laberge ne peut indiquer le nombre de projets qui sont étudiés actuellement. Il mentionne cependant qu’il s’agit de projets de grande envergure, attirés par l’énergie verte et qui demanderont plusieurs centaines de mégawatts au total.

C'est tout ce qui s'appelle les minéraux critiques stratégiques, le secteur de la batterie, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là. Saguenay est un site qui a été visé par le gouvernement pour ça, puis pour les attributs qu'on a, donc autour de ce secteur-là, il y a beaucoup d'activité , a-t-il enchaîné.

Parmi les projets connus, il y a ceux de Métaux BlackRock, qui exploiterait du ferrovanadium, puis First Phosphate, qui vise le marché des batteries avec son phosphate.

Rio Tinto pourrait également demander un bloc d'énergie pour la technologie Elysis en développement à Alma.

Fitzgibbon rassurant

Sans répondre à la demande de la mairesse de Saguenay de 500 MW, le ministre de l'Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, veut se faire rassurant. Il assure que le Saguenay possède le nombre de mégawatts nécessaires pour réaliser les projets économiques dans la région.

Dans une déclaration écrite transmise par son cabinet, le ministre Fitzgibbon affirme que le gouvernement du Québec s’assurera de bien allouer les mégawatts disponibles aux projets qui vont permettre au Québec d’atteindre ses cibles de réduction de GES et créer de la richesse dans la région.

Pour ce qui est de la ministre régionale, Andrée Laforest, elle n'était pas disponible mercredi pour réagir à la demande de la mairesse Julie Dufour.

Des blocs par projet et non par secteur

De son côté, Hydro-Québec rappelle que l’attribution de mégawatts pour des projets industriels se fait par projet actuellement et non par secteur. Depuis l’adoption du projet de loi 2, en février dernier, Québec peut choisir les projets industriels de 5 mégawatts et plus qui sont jugés comme étant les plus porteurs pour la société et l’économie.

Donc tout ce qui est 5 MW et plus, ce seront des projets qui passeront dans un filtre de sélection auquel Hydro-Québec va participer pour tout ce qui est des critères électriques. Donc notre rôle là-dedans sera de donner l'heure juste au gouvernement sur les capacités de notre réseau à un endroit par exemple, ou encore sur l'impact qu'un projet pourrait avoir dans nos approvisionnements en électricité? Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute de la demande, il faut aussi qu'il y ait de l'offre qui accompagne cette demande-là , a expliqué le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre.

Dans la dernière année et demie, Québec a reçu un nombre important de demandes qui totalisent 23 000 MW pour des projets industriels dans la province, alors que la capacité totale du réseau est de 40 000 MW.

